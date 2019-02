Aperam bevriest deel van investeringen in Genk

Na een moeilijk 2018 zet de producent van roestvrij staal de 200 miljoen investeringen in de Genkse fabriek gedeeltelijk 'on hold'.

Het is een opvallend zinnetje in het persbericht van Aperam , de wereldmarktleider in roestvrij staal. De groep bevriest haar vorige zomer aangekondigde investering in een tweede converter in de fabriek in Genk. De begin vorig jaar aangekondigde investering in nieuwe lijnen voor koudwalsen, oppervlaktebehandeling en warmtebehandeling blijft wel overeind.

Schermvullende weergave ©Aperam

Het is niet meteen duidelijk wat de impact van de bevriezing is. De twee investeringen samen zijn goed voor zo'n 200 miljoen euro. De krant Het Belang van Limburg meldde vorige maand al dat de directie van de Genkse fabriek door de moeilijke marktomstandigheden de productievooruitzichten had verlaagd.

Door de handelsoorlogen staan de Europese inoxprijzen onder druk, aangezien Aziatische producenten hun overschotten naar Europa verschepen. De Europese Unie moet normaal gezien tegen midden februari nieuwe maatregelen nemen om de invoer af te remmen, wat later in 2019 de prijzen moet ondersteunen.

Ondanks de teleurstellende resultaten over 2018 is het aandeel Aperam de grootste stijger in de Brusselse Bel20, met een winst van 7 procent. Dat komt omdat de inoxproducent na het afspringen van een grote overname de aandeelhouders verwent. Het dividend stijgt fors en de groep gaat 100 miljoen eigen aandelen inkopen en vernietigen, 'creatieve destructie' waardoor de toekomstige winst over minder hongerige mondjes moet verdeeld worden.