Aperam dokt 600 miljoen voor Duitse concurrent

De roestvaststaalproducent Aperam neemt de Duitse speler VDM Metals over voor 600 miljoen euro.

Dat meldt Aperam , dat een grote inoxfabriek in Genk heeft, woensdagochtend.

VDM Metals werd in 1930 opgericht als 'Vereinigte Deutsche Metallwerke'. Het bedrijf is vandaag een wereldspeler in legeringen van onder meer kobalt en nikkel.