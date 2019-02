Aperam paait aandeelhouder met cashbonanza

De specialist in roestvrij staal laat bijna een kwart miljard naar de aandeelhouders vloeien, ruim het dubbele van de vrije kasstroom over het boekjaar.

Het Luxemburgse Aperam , sinds 2017 lid van de Bel20 en eigenaar van een belangrijke fabriek in Genk, heeft er een beroerd 2018 op zitten. Dat leren de jaarcijfers.

De wereldmarktleider in roestvrij staal zag de omzet weliswaar 4 procent stijgen naar 4,68 miljard euro, maar de bedrijfswinst zakte met een tiende naar 361 miljoen euro. De nettowinst ging 11 procent lager naar 286 miljoen euro of 3,03 euro per aandeel.

De reden is zoals bij meer bedrijven de escalerende handelsoorlogen tussen China en de Verenigde Staten. Bij die handelsoorlogen was Aperam in belangrijke mate 'zijdelingse schade' op de Europese markt. 'De marktomgeving in Europa was extreem moeilijk, als gevolg van ontoereikende beschermingsmaatregelen van de Europese Unie,' zegt CEO Timoteo Di Maulo.

6,5% Roestvrij rendement Bij de huidige beurskoers biedt Aperam bruto 6,5 procent dividendrendement

Door de handelsoorlogen staan de Europese inoxprijzen onder druk, aangezien Aziatische producenten hun overschotten naar Europa verschepen. De Europese Unie moet normaal gezien tegen midden februari nieuwe maatregelen nemen om de invoer af te remmen, wat later in 2019 de prijzen moet ondersteunen.

Dat is ook de boodschap die Di Maulo geeft: 'We verwachten dat klanten tegen het het eind van dit kwartaal niet meer op hun voorraden zullen teren', klinkt het. Met andere woorden: vanaf de lente zijn de schappen bij de klanten leeg en moet de vraag weer aantrekken.

Di Maulo heeft wel op meer vlakken redenen om teleurgesteld te zijn in Europa. Vorig najaar moest hij de bij analisten zeer gesmaakte grote overname van het Duitse VDM Metals afblazen, als gevolg van Europese bezwaren. VDM is marktleider in legeringen van kobalt en nikkel en vooral in de nikkellegeringen vreesde de Europese Commissie een te grote machtsconcentratie.

Dividend

Keerzijde van die afgeblokte deal van 600 miljoen euro is dat de balans van Aperam zo goed als schuldenvrij blijft. En dus spendeert de groep een deel van de cash op een andere manier: om aandeelhouders, die hun aandelen sinds de zomer zagen halveren, te paaien.

Ten eerste stijgt ondanks de lagere winst het dividend stevig, met 14 procent naar 1,75 euro per aandeel. Bij de slotkoers van dinsdag vertaalt die coupon zich in een stevig dividendrendement van 6,5 procent bruto.

Daar stopt de verwennerij echter niet. Aperam belooft ook voor 100 miljoen euro eigen aandelen in te kopen en te vernietigen, zodat de toekomstige dividenden over minder hongerige mondjes verdeeld moeten worden.