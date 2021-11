Aperam zet nieuw recordkwartaal neer

Een controlekamer in de Aperam-fabriek in Genk.

De inoxproducent Aperam verscheepte minder staal in het traditioneel zwakkere zomerkwartaal, maar puurde daaruit meer winst dan verwacht.

Het derde kwartaal betekent voor Aperam doorgaans een ‘seizoensdieptepunt’, zoals CEO Timoteo Di Maulo in het persbericht zegt. De Europese industrie staat in de vakantiemaanden op een lager pitje. Toch wist de fabrikant van roestvrij staal voor de derde keer dit jaar met recordkwartaalcijfers uit te pakken.

Het staalvolume dat in het derde kwartaal de fabrieken van Aperam verliet, bedroeg 421.000 ton. Dat is 12 procent minder dan de 481.000 ton die in het voorgaande kwartaal was geproduceerd. Er was de klassieke seizoengebonden daling in Europa, terwijl de volumes in Brazilië normaliseerden van het extreem hoge niveau in het tweede kwartaal.

Dankzij de stevige prijzen bleef de omzet goed op peil: het cijfer van 1,257 miljard euro is slechts 1,2 procent minder dan in het tweede kwartaal. Het is wel lager dan verwacht: analisten rekenden volgens Bloomberg op 1,337 miljard euro.

278 miljoen Aperam wist op de iets lagere omzet een brutobedrijfswinst (ebitda) van 278 miljoen te realiseren.

Boven de lat

Aperam wist op de iets lagere omzet een brutobedrijfswinst (ebitda) van 278 miljoen te realiseren, iets meer dan de 271 miljoen uit het tweede kwartaal waarin een uitzonderlijk Braziliaans belastingvoordeel van 9 miljoen euro was verrekend.

De bedrijfswinst kwam uit op 241 miljoen euro. Dat is niet alleen meer dan in het tweede kwartaal, maar ook hoger dan de consensusprognose van 233 miljoen. Onderaan de tabel verschijnt een nettowinst van 201 miljoen euro of 2,53 euro per aandeel. Dat is iets minder dan in het tweede kwartaal, maar duidelijk boven de gemiddelde analistenverwachting van 184 miljoen euro.

Voor het vierde kwartaal klinkt Aperam positief. De markttrends blijven gunstig en de sterke vraag vertaalt zich in een solide orderboek en goede prijzen.

Vierde kwartaal

Voor het vierde kwartaal klinkt Di Maulo positief. De markttrends blijven gunstig en de sterke vraag vertaalt zich in een solide orderboek en goede prijzen. De topman verwacht een iets hoger resultaat in het vierde kwartaal ‘ondanks de toenemende impact van hogere energieprijzen en een seizoensgebonden lager kwartaal in Brazilië’. Hij kijkt ook met vertrouwen uit naar het eerste kwartaal van 2022.