Apple wordt nerveus over kobaltbevoorrading

Dat meldt het persagentschap Bloomberg. Apple laat de inkoop van grondstoffen als kobalt en lithium nu nog over aan de producenten van herlaadbare batterijen die in iPads en iPhones terechtkomen. Maar uit vrees dat kobalt schaarser wordt door de opmars van elektrische auto's, overweegt Apple de inkoop zelf in handen te nemen.

Kobalt is een van de cruciale ingrediënten van herlaadbare lithium-ionbatterijen. Zowat 80 procent van de wereldwijde productie is afkomstig uit mijnen in Congo. De prijs ervan is het voorbije anderhalf jaar verdrievoudigd tot 80.000 dollar per ton. Wetende dat een iPhone-batterij ongeveer 8 gram kobalt bevat en het bij autobatterijen gaat over kilo's, is de prijsstijging niet onlogisch.