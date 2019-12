Aramco bereikt gedroomde waardering van 2.000 miljard dollar

De oliegigant schiet op de tweede beursdag opnieuw 10 procent hoger. De door de Saoedische kroonprins gedroomde waardering van 2.000 miljard dollar is binnen.

Aramco gaat daags zijn beursdebuut opnieuw 10 procent hoger tot 38,7 rial, dat is de maximale dagstijging. Het bedrijf is daarmee 2.014 miljard dollar waard. Kroonprins Mohammed bin Salman, die de beursgang in 2016 op gang trok, haalt daarmee zijn gedroomde waardering binnen.

Steunaankopen

Toch kunnen we die waardering bezwaarlijk 'natuurlijk' noemen. Voor de Saoedische regering mag de operatie immers niet mislukken. Er wordt dan ook een heel arsenaal van 'lichte dwang'-maatregelen bovengehaald om de koers op te pompen.

Particuliere beleggers in Saoedi-Arabië krijgen bijvoorbeeld bonusaandelen als ze de eerste zes maanden niet verkopen. Aan gegoede families en oliesjeiks werd 'vriendelijk gevraagd' in te tekenen. En tot slot zijn er nog de Saoedische fondsen die nauw verbonden zijn met de regering en waarvan wordt verwacht dat ze tijdens de eerste beursdagen het aandeel zullen ondersteunen. 'Aan de staatsfondsen is gevraagd wat cash achter de hand te houden voor de eerste beursdagen van Aramco', zeggen anonieme bronnen aan de Financial Times.

Plannen om de aandelen aan te bieden aan Amerikaanse, Europese of Japanse beleggers werden in laatste instantie begraven.

Verkopen