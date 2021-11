ArcelorMittal boekt grootste winst sinds 2008

ArcelorMittal profiteert volop van de sterk gestegen staalprijzen en boekte in het derde kwartaal zijn hoogste winst sinds 2008.

De omzet steeg in het derde kwartaal met ruim de helft tot 20,2 miljard dollar. De nettowinst kwam in het derde kwartaal uit op 4,6 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar leed ArcelorMittal nog een verlies van 261 miljoen dollar.

De sterke resultaten zijn te danken aan de hoge staalprijzen. ‘Dat resulteerde in de hoogste nettowinst en de laagste nettoschuld sinds 2008’, aldus CEO Aditya Mittal.

Negen maanden ver in het jaar staat de nettowinst intussen op bijna 11 miljard dollar, tegenover een verlies van zowat 2 miljard dollar vorig jaar. ‘Ondanks de volatiliteit die we blijven zien als gevolg van COVID-19, is dit een zeer sterk jaar voor ons. De vooruitzichten blijven positief: de onderliggende vraag zal naar verwachting blijven verbeteren, en de staalprijzen blijven op een hoog niveau. Dat zal tot uiting komen in de jaarcontracten voor 2022.’

Ondanks de forse winststijging zijn de kwartaalprestaties minder dan analisten hadden verwacht. Tegenover het tweede kwartaal leverde het bedrijf zelfs minder staal af. Dat kwam doordat er minder vraag was van autofabrikanten - die door een chiptekort hun productie noodgedwongen inperken - en er vertragingen waren in het transport.

ArcelorMittal heeft in ons land een grote staalfabriek in de Gentse haven. Die speelt binnen de groep een voortrekkersrol in de vergroening van de staalproductie. ArcelorMittal wil tegen 2030 zijn CO2-uitstoot met 30 procent verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal produceren.