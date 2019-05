Asbestproblemen vellen GBL-participatie Imérys

Maandagavond kwam Imérys met belabberde kwartaalcijfers, gekoppeld aan een stevige winstwaarschuwing voor het hele jaar. Wegens productieproblemen ligt een wollastonietfabriek in het Amerikaanse Willsboro stil. Wollastoniet is een spierwit mineraal dat gebruikt wordt om keramiek en keramische remmen te maken. De problemen zullen dit jaar een hap van 25 miljoen euro uit de nettowinst nemen. Tijdens de analistenconferentie gaf algemeen directeur Conrad Keijzer toe dat de grondstoffen besmet waren met asbestresten. Imérys zal de mijnoperaties herbekijken om te voorkomen dat dit nog gebeurt, en hoopt de vestiging tegen eind juni weer te kunnen opstarten.

Talkpoeder

Volgens het beurshuis Bryan Garnier komen de nieuwe moeilijkheden boven op een reeks andere recente problemen, waaronder die bij enkele mijnen voor zand voor schalieontginning, een grafietmijn in Namibië, en de talkproductie. Talk ligt in de VS zwaar onder vuur. Er lopen verschillende rechtszaken van vrouwen die zeggen dat ze door talkpoeder met asbest in baarmoederkanker hebben gekregen. Ze viseren vooral de producent van babytalkpoeder Johnson & Johnson, maar ook diens talkleverancier, Imérys. Om het gevaar van de 14.000 Amerikaanse claims in te dijken, vroeg de Noord-Amerikaanse tak van Imérys eind vorig jaar bescherming tegen zijn schuldeisers.