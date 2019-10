Auditeur FSMA opent onderzoek naar Nyrstar

De auditeur bij de beurswaakhond FSMA gaat onderzoeken of de zinkgroep Nyrstar heeft voldaan aan haar informatieverplichtingen als beursgenoteerd bedrijf. Dat zegt de FSMA. Het onderzoek kan leiden tot een administratieve sanctie of zelfs een melding aan het parket.

De FSMA houdt Nyrstar en de informatie die het bedrijf verstrekt aan zijn aandeelhouders al een tijd in het oog. Zo was er in juni, vlak voor de algemene vergadering, de erg uitzonderlijke demarche om de beleggers te waarschuwen dat er volgens de FSMA onvoldoende informatie was om de jaarrekening goed te keuren. De financieeltoezichthouder tikte Nyrstar daarvoor op de vingers, maar werd wandelen gestuurd.

Interne auditdienst

Nu gaat het dossier een nieuwe fase in. ‘Het directiecomité van de FSMA heeft beslist de auditeur te vatten met de vraag te onderzoeken of Nyrstar aan zijn informatieverplichtingen is tegemoetgekomen’, zegt woordvoerder Johan Corthouts. Bijkomende gegevens wil de FSMA niet kwijt. Maar volgens onze informatie heeft de beslissing niets te maken met de beweringen van Gilbert Guinikoukou, het gewezen hoofd van de interne auditdienst, dat Nyrstar knoeide met zijn cijfers. De FSMA voert ook daar een onderzoek naar. De vraag aan de auditeur slaat dus op de informatie die het beursgenoteerde bedrijf bezorgde aan de beleggers.