BMW-leverancier in Duffel inzet van machtsstrijd

BMW is een van de vele klanten in de autosector van Alvance Aluminium Duffel.

Er is een ware machtsstrijd aan de gang rond de Alvance-aluminiumfabriek van Duffel, een belangrijke leverancier van de autosector. Met zelfs een paleisrevolutie en rechtszaken.

Alvance Aluminium Duffel, waar ongeveer 1.000 mensen werken, is een van de grootste aluminiumwalserijen van Europa. Het bedrijf maakt producten voor de bouwsector, maar is vooral bekend als leverancier van een reeks autofabrikanten. BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler en Volvo staan op de referentielijst. Waarschijnlijk komt daar nog Tesla bij.

De onderneming draait uitstekend en is op zoek naar extra personeel. Maar de goede gang van zaken wordt overschaduwd door de machtsstrijd rond het bedrijf tussen de Amerikaanse private-equitygroep American Industrial Partners (AIP), eigenaar GFG Alliance van de Brits-Indiase zakenman Sanjeev Gupta en de Zwitserse grondstoffenreus Glencore.

De essentie De belangrijke aluminiumfabriek van Duffel is de speelbal van een machtsstrijd tussen de eigenaar en zijn financiers.

De strijd gaat gepaard met rechtszaken in Londen en Antwerpen en het afzetten van de bestuurders.

Hoe het verder moet, is niet duidelijk. Mogelijk is het wachten op een nieuwe gerechtelijke uitspraak.

De problemen ontstonden in het voorjaar na de val van de Britse financier Greensill Capital, een van de belangrijkste geldverschaffers van GFG Alliance. Dat concern bestaat buiten de aluminiumgroep Alvance uit het staalbedrijf Liberty Steel, met onder meer twee Luikse vestigingen, en de energiespeler Simec. Het geheel telt 36.000 werknemers en haalt zo'n 17 miljard euro omzet.

Schulden

Door het wegvallen van Greensill zag Gupta zich verplicht andere oplossingen te zoeken voor zijn schulden. Voor de fabriek in Duffel en de belangrijke aluminiumsmelter van Alvance in Duinkerke kwam in april een deal uit de bus met AIP dat een deel van de schulden van de bedrijven overnam. AIP bracht ook een bod uit op Duffel en Duinkerke.

Het kwam niet tot een overname omdat Gupta eerder deze maand uitpakte met een tegenzet: een akkoord met de grondstoffenreus Glencore om de schulden van beide bedrijven te herfinancieren. Daarmee leek de rol van AIP uitgespeeld en trok Gupta het laken weer naar zich toe. Tot ongenoegen van zijn rechterhand bij GFG, Jay Hambro, die gewonnen was voor AIP en daarom intussen door Gupta naar de uitgang wordt geduwd.

Gerechtelijke reorganisatie

Maar AIP geeft zich niet gewonnen. Met het argument dat de fabriek in Duffel haar schulden niet aflost, liet de private-equitygroep begin juli een rechtbank in Londen de Britse vennootschap boven de firma in Duffel in een gerechtelijke reorganisatie duwen en bewindvoerders aanstellen. Dat meldde het persagentschap Bloomberg en het blijkt ook uit documenten van de Britse vennootschap. Hetzelfde gebeurde intussen voor Duinkerke.

GFG Alliance zal elke poging om de herfinanciering van de vestigingen in Duffel en Duinkerke te dwarsbomen sterk aanvechten. Persverklaring GFG Alliance

De rechterlijke beslissing lijkt voorlopig geen gevolgen te hebben voor de operationele vennootschappen, voor hun aandeelhouderschap noch voor hun werking. Het is niet bekend of GFG Alliance in beroep gaat. Een woordvoerder wou daarover niets kwijt. GFG Alliance meldt in een korte persverklaring wel dat het elke poging om de herfinanciering door Glencore te dwarsbomen 'sterk zal aanvechten'.

Afzetting

Daar houdt het verhaal niet op. AIP slaagde er ook in de bestuurders van de fabriek in Duffel, onder wie Gupta zelf, te laten ontslaan en er een eigen vertegenwoordiger te droppen. Gupta stapte daarop echter naar de ondernemingsrechtbank in Antwerpen om zijn ontslag met een kort geding aan te vechten.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank besloot eerder deze maand dat Gupta kan aanblijven, als enige bestuurder van Alvance Aluminium Duffel. Een melding van de vennootschap voegt eraan toe dat dat wel maar voorlopig is, tot er een nieuwe uitspraak valt. Het is niet duidelijk of AIP de beschikking aanvecht.