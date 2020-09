BP: 'Tijdperk van almaar groeiende vraag naar olie is voorbij'

De wereldwijde vraag naar olie zit op een historisch hoogtepunt, zegt de oliegroep BP in haar vooruitzichten voor de energiesector. Thuiswerken en de opkomst van elektrische voertuigen doen de olievraag dalen.

De coronapandemie vormt het keerpunt in het tijdperk van het fossiel kapitalisme, het tijdsgewricht waarin de groeiende wereldeconomie ook de vraag naar olie stelselmatig omhoog stuwde. De komende jaren zal de vraag naar olie in de wereld afnemen, zegt de oliegroep BP in haar jaarlijks energievooruitzicht.

Het is een historische breuk met de trend die BP tot vorig jaar zag. De vraag naar olie daalt de komende 30 jaar, voorspelt de oliegroep.

BP schetst in zijn vooruitzichten drie scenario's. In het centrale scenario plafonneert de vraag naar olie - en andere vloeibare brandstoffen zoals biodiesel - de komende jaren om rond 2050 echt te beginnen dalen. In de twee agressievere scenario's gaat 2019 de geschiedenis in als het jaar waarin de wereld het meest vloeibare brandstof ooit verbruikte.

De reden voor de daling ligt bij de transportsector. Thuiswerken maakt transport minder vaak nodig. Elektrische voertuigen maken dat transport zonder olie kan. De eerste trend heeft effect op de korte termijn, de tweede op de langere termijn. Samen maken ze dat de olievraag vandaag niet meer significant stijgt en later ook geen inhaalbeweging maakt.

Nooit eerder in de moderne geschiedenis is de vraag naar enige brandstof afgenomen in absolute cijfers. Spencer Dale Hoofdeconoom BP

Vroeger daalde het olieverbruik al als percentage van het totale energieverbruik, zegt Spencer Dale, de hoofdeconoom van BP. Dat het nu ook in absolute cijfers begint te dalen, is nooit gezien, zegt hij. 'Nooit eerder in de moderne geschiedenis is de vraag naar enige brandstof afgenomen in absolute cijfers.' Tegelijk groeit volgens hem ook het aandeel groene energie in een ongezien tempo.

Groene energie

Op dit moment is fossiele energie goed voor 85 procent van het totale energieverbruik in de wereld. In de scenario's van BP daalt dat tegen 2050 naar 20 tot 65 procent. Het aandeel groene energie zou stijgen van 5 procent van het totaal nu naar 60 procent.

De globale vraag naar energie blijft wel groeien, omdat de wereld rijker wordt. Maar een groter deel van die energie komt van elektriciteit en hernieuwbare bronnen. Die laatste, aangevuurd door wind- en zonne-energie, worden de komende 30 jaar de snelst groeiende bron van energie.

Volgens BP wordt het nodig koolstofuitstoot terug te dringen en zal de politieke wereld daarom de prijs van koolstof omhoog moeten duwen. Dat beleid uitstellen leidt tot significante economische kosten, waarschuwt BP.