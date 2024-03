Bankier Max Jadot in raad van bestuur mineralenreus Sibelco

Max Jadot, de voorzitter van BNP Paribas Fortis, is kandidaat voor een bestuurderszitje bij de mineralenreus Sibelco. Voorzitter Bert De Graeve zwaait er na meer dan een decennium af. Wie zijn vervanger wordt, is niet bekend.

Max Jadot is sinds vorig jaar voorzitter van BNP Paribas Fortis. Daarvoor was hij meer dan een decennium CEO van 's lands grootste bank, waar hij heel zijn loopbaan actief was. Hij is nu een van de vier kandidaat-bestuurder bij de mineralenreus Sibelco. De anderen zijn Séverine de Sadeleer, de AB InBev-telg Paul Cornet de Ways-Ruart en Curd Vandekerckhove.

Opmerkelijk is dat Jadot, Vandekerckhove en afscheidnemend Sibelco-voorzitter Bert De Graeve alle drie een verleden bij Bekaert hebben. Jadot was er een kwarteeuw bestuurder - hij is de achterkleinzoon van Leon Bekaert - en Vandekerckhove was er jarenlang manager en zelfs lid van het uitvoerend comité. De Graeve was er zowel CEO als voorzitter van de raad van bestuur. Hij is nu bezig aan zijn laatste weken bij Silbelco.

Sibelco maakte vorige week zijn resultaten bekend over het boekjaar 2023. De Antwerpse groep boekte een omzet van 2,1 miljard euro, bijna 5 procent meer dan het jaar voordien. Door de slechte markt in Europa daalden de verkoopvolumes met 7,8 procent, maar Sibelco compenseerde dat met prijsverhogingen en 'verbeteringen in de productmix' (lees: een focus op producten met een hogere winstmarge). Door die strategie kon de mineralenreus een brutobedrijfswinst (ebitda) van 414 miljoen euro voorleggen, ruim een vijfde meer dan in 2022. De ebitda-marge klom van 16,9 procent tot 19,7 procent.