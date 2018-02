‘Batterijfabriek Umicore past perfect in Antwerpse haven'

Umicore is op zoek naar een locatie voor zijn nieuwe Europese fabriek voor batterijmaterialen. ‘De fabriek zou perfect passen op de voormalige Opelsite’, zegt de Antwerpse haventopman Jacques Vandermeiren.

Het Antwerpse havenbestuur wil wat graag dat Umicore met zijn nieuwe Europese fabriek naar de Antwerpse haven komt, was gisteren te horen. Havenbaas Jacques Vandermeiren is al een tijd op zoek naar een nieuwe investeerder voor de voormalige Opelsite. Die ligt er na het afhaken van het Saoedische ERS - dat er 3,7 miljard euro wou investeren in een recyclage-eenheid voor de verwerking van plastic tot grondstoffen voor de chemie en de meststoffenindustrie - nog altijd troosteloos bij.

‘De Umicore-fabriek matcht perfect met de investeringscriteria die we voor de site opstelden’, zegt Vandermeiren. ‘We mikken op de circulaire economie en industrie met veel toegevoegde waarde, de industrie 4.0.’ Ook de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ziet Umicore graaag komen. 'We zouden verheugd zijn met het Umicore-project in Vlaanderen', zei hij gisteren.

Schermvullende weergave Een luchtfoto van de Opel-site in Antwerpen. ©RV DOC

De Antwerpse haven zoekt één grote investeerder voor de 80 hectare grote Opelsite. Maar voor het batterijproject van Umicore, dat niet zo veel ruimte nodig heeft, wil ze een uitzondering maken. Kandidaten moeten voor september een investeringsdossier indienen bij het havenbestuur. Umicore-topman Marc Grynberg liet gisteren in zijn commentaar bij de (uitstekende) jaarresultaten niet in zijn kaarten kijken: op de vraag of hij al gepolst had naar de Opelsite wou hij geen antwoord geven.

Batterijtechnologie

Umicore deelde donderdagavond mee dat het 660 miljoen euro investeert om zijn productie van batterijmaterialen te verhogen. Die komt boven op de 460 miljoen euro van de afgelopen jaren. Die forse extra investering moet de stijgende vraag naar herlaadbare batterijen voor elektrische auto’s opvangen. Er komt een nieuwe fabriek in China en een in Europa. Het wordt meteen de eerste batterijtechnologiefabriek van Umicore in Europa.

De Chinese fabriek komt in Jiangmen. Daar heeft Umicore, net als in Zuid-Korea, al een fabriek waar legeringen worden gemaakt voor herlaadbare lithium-ionbatterijen voor elektrische auto’s op basis van nikkel, mangaan en kobalt. In Europa is de keuze voor een locatie nog niet gemaakt. ‘De selectieprocedure loopt’, zegt Grynberg. ‘We sluiten niets uit. Ook België niet. De beslissing valt dit jaar.’

Umicore in cijfers Umicore is actief in de recyclage van elektronisch afval (met Hoboken als wereldcentrum), de productie van materialen voor katalysatoren en de productie van materialen voor de lithium-ionbatterijen die in de meeste elektrische auto’s worden gebruikt. De derde divisie was vroeger het kleine broertje, maar wordt binnenkort de grootste, dankzij 660 miljoen euro extra investeringen. Umicore bouwt daarmee twee nieuwe fabrieken, die legeringen maken voor kathodes op basis van nikkel, mangaan en kobalt. Een batterij bestaat uit een anode en een kathode - de negatieve en de positieve pool - en de bewegende elektronen tussen die twee creëren energie. Umicore produceert dus geen batterijen maar levert aan batterijproducenten. Umicore boekte vorig jaar 2,9 miljard euro inkomsten, 599 miljoen euro brutowinst (ebitda) en 410 miljoen euro bedrijfswinst. Alle cijfers lagen door de groei van de batterijdivisie hoger dan in 2016. Voor dit jaar mikt Umicore op 500 miljoen euro bedrijfswinst. Het haalde deze week in 2,5 uur tijd 892 miljoen euro vers geld op. Het bedrijf telt 9.700 werknemers.

Hij koppelt enkele belangrijke voorwaarden aan de investering. ‘Er moeten voldoende geschoolde mensen zijn, de loon- en energiekosten moeten concurrentieel zijn, en de kwaliteit van de energiebevoorrading moet goed zijn. We willen CO2-arme elektriciteit.’ Andere elementen die een rol spelen zijn een goede logistiek en een snel vergunningsproces.

Eerste spade

Grynberg wil dit jaar nog de eerste spade in de grond. In 2020 wil hij beginnen met een Europese productie. ‘Starten vanaf nul duurt in principe ongeveer twee jaar. Dat moet kunnen. In Polen hebben we het met onze katalysatorenfabriek (Umicore levert ook materialen voor katalysatoren, red.) in die tijdspanne voor elkaar gekregen.’ Hoeveel plaats hij nodig heeft? ‘Voor onze nieuwe fabriek in China gaan we van start op een site van 30 hectare.’

Over de mogelijke tewerkstelling of productiecapaciteit van de fabriek wil Grynberg geen details kwijt. De Europese fabriek wordt wel een stuk kleiner dan de Chinese. Van de 660 miljoen euro investeringen gaat het gros naar China. ‘Daar zal de komende vijf jaar de vraag naar materialen voor lithium-ionbatterijen het grootst zijn’, zegt Grynberg. ‘Europa komt wel op de tweede plaats.’

Wall Street Journal

Schermvullende weergave Marc Grynberg (Umicore) ©Photo News

De Umicore-topman noemde de gigantische investeringen in de batterijtechnologie een kwantumsprong. Het maakt van de Belgische groep - die in Hoboken de grootste recyclagefabriek voor elektronisch afval uitbaat - tegen 2021 de nummer één in NMC-legeringen voor herlaadbare lithium-ionbatterijen.Met een toekomstige productiecapaciteit van 175.000 ton heeft het volgens analisten ongeveer een kwart van de wereldmarkt in handen, een cijfer dat Grynberg niet wil bevestigen.

De steile ambities gefinancierd krijgen, is alvast geen probleem. Geruggensteund door ijzersterke jaarcijfers haalde Umicore donderdagavond in amper 2,5 uur tijd 892 miljoen euro binnen bij grote investeerders - of 6 miljoen per minuut.

Het bedrijf haalde met die verbluffend snelle kapitaalronde zelfs de de invloedrijke Wall Street Journal-column ‘Heard on the Street’: ‘Tesla gaat met alle glamour lopen, maar er zijn betrouwbaarder manieren om in te spelen op de doorbraak van elektrische auto’s. Neem Umicore, een Europese chemiegroep die al het nodige doet om aan de boomende vraag naar kathodes te voldoen, een cruciaal onderdeel in de batterijen die elektrische auto’s doen zoemen.’

Tien miljard

Ook de beleggers reageerden euforisch en tilden de beurswaarde van Umicore gisteren vlot boven 10 miljard euro.

Grynberg krijgt het evenwel niet op een presenteerblaadje. Ook verscheidene Chinese bedrijven plannen forse investeringen in batterijmaterialen.Verwacht wordt dat die over enkele jaren over 300.000 ton capaciteit beschikken. Al boezemt dat Grynberg geen angst in. ‘Wij zijn de grootste Chinese speler in China. Het is niet zo dat Chinese bedrijven automatisch Chinese leveranciers kiezen.’

Er zijn nog kapers op de kust. Het Duitse chemiebedrijf BASF kondigde onlangs 500 miljoen euro investeringen aan in Europa, en de huidige nummer één, het Japanse Sumitomo, levert vooral materialen voor de Panasonic-batterijen van Tesla. Die gebruiken een ander soort legeringen, met minder mangaan. Het is voorlopig een niche, maar niemand kan voorspellen wat de toekomstige standaard wordt.

Gebrek aan grondstoffen

Wij zijn de grootste Chinese speler in China voor batterijtechnologie Marc Grynberg CEO Umicore

Dé bottleneck voor de ‘eeuwige groei’ zou echter het gebrek aan grondstoffen kunnen worden, en dan vooral het gebrek aan kobalt. Umicore is een van de grootste afnemers van kobalt, dat voornamelijk uit Congo komt.

Grynberg werkt aan de ontwikkeling van legeringen die slechts 10 in plaats van 33 procent kobalt bevatten. ‘Elke technologie zal op termijn tegen die grondstoffengrens botsen. Daarom wordt recyclage zo belangrijk. Batterijtechnologie wordt de komende zes jaar onze grootste activiteit, maar ook onze recyclagedivisie zal weer een boost krijgen als we autobatterijen moeten recycleren.’