Bedrijven raken restafval niet kwijt

Het tekort is te wijten aan een samenloop van omstandigheden, zegt Jan Verheyen, de woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM), die vraag en aanbod in evenwicht moet houden. ‘Sommige verbrandingsovens zijn in onderhoud of staan al een tijdje stil en Wallonië heeft een stortverbod uitgevaardigd. De economische groei leidt ook tot meer afval. We werden in het verleden al geconfronteerd met tekorten, maar dit is uitzonderlijk.’