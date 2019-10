Befaamde blauwe steen uit Henegouwen na 131 jaar niet langer Belgisch

De Britse beursgenoteerde groep SigmaRoc legt de hand op de steengroeve Carrières du Hainaut voor 81 miljoen euro. De verkoper is de Belgische familie de Spoelberch.

De Britse bouwmaterialengroep SigmaRoc slaat nauwelijks enkele weken na een eerste overname in ons land - het kleine bedrijf voor waterweringen Stone van een telg van de zakenfamilie Emsens - opnieuw toe in België.

Ditmaal legt SigmaRoc de hand op CDH Développement. Dat is de holding boven de steengroeve Carrières du Hainaut in Zinnik en de commerciële vennootschap CDH International. Uit de Carrières du Hainaut wordt al 131 jaar de befaamde blauwe steen uit Henegouwen gewonnen die in 1986 zelfs beschermd werd als apart merk. De groeve is de grootste in Europa voor blauwe steen en heeft voor het product wereldwijd een marktaandeel van 50 procent.

1888

Daarmee zal de steengroeve, voor zover bekend, voor het eerst sinds het ontstaan in 1888 niet langer in Belgische handen zijn. In 1987, na bijna een eeuw, werd de Belgische bouwreus Etex eigenaar. In 2005 maakte Etex plaats voor de investeringsmaatschappijen Verlinvest en Cobepa. Beide worden gecontroleerd door de zakenfamilie de Spoelberch, die vooral bekend is van haar belang in het bierconcern AB InBev.

Verlinvest en Cobepa verkopen CDH Développement nu, samen met het management, helemaal aan SigmaRoc voor 45,1 miljoen euro, meldt het beursgenoteerde SigmaRoc. Inclusief schulden loopt de ondernemingswaarde op tot 81,3 miljoen euro. Dat is 6,8 keer de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) voor de twaalf maanden tot eind juni 2019.

Schermvullende weergave De triomfboog in het Jubelpark is ook opgetrokken uit blauwe steen van Henegouwen. ©BELGA

CDH was in diezelfde periode goed voor 45,9 miljoen euro omzet en een onderliggende ebitda van 12 miljoen. Die winst komt uitsluitend van de blauwe steen. Het bedrijf brengt als restproduct van de winning van de steenblokken ook steenslag voort, zelfs 1,5 tot 2 miljoen ton per jaar. Maar die steenslag wordt door de huidige eigenaars gezien als afval. CDH heeft voor de winning ervan een onrendabel contract met een derde partij. Dat loopt pas af in 2022.

Victor Horta

De blauwe steen uit Henegouwen werd in ons land onder meer verwerkt in een gevel van de hand van de befaamde architect Victor Horta. Hij is ook terug te vinden in de expopaleizen op de Heizel, de monumentale triomfboog van het Jubelpark in Brussel en het stadhuis van Charleroi.