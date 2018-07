Bekaert beleeft slechtste beursdag in 30 jaar

Na de winstwaarschuwing van Bekaert vrijdagochtend neemt de staaltechnologiegroep op de beurs de zwaarste duik sinds 1987. Ook analisten zijn in negatieve zin verrast.

Daarbovenop laat Bekaert weten dat er in de tweede jaarhelft geen beterschap zal volgen. Door vertragingen met de introductie van een nieuw soort zaagdraad in China, de zwak presterende dochterfirma Bridon en de hoge grondstoffenprijzen zal het bedrijf er niet in slagen om de scheve situatie dit jaar nog recht te trekken.