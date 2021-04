Belgen ruimen massaal elektronisch afval op

Elke Belg bracht vorig jaar bijna 11 kilogram kapot of oud elektro naar een inzamelpunt, een record. Met dank aan corona. Vooral kleine elektronische apparaten gingen vlot de recyclagebak in.

Door de coronapandemie ging de Belg vorig jaar meer telewerken, bingewatchen, fietsen en renoveren. En heeft hij zijn kasten, garages en tuinhuizen opgeruimd. Uit cijfers van Recupel, de vzw die instaat voor de inzameling en de verwerking van afgedankte elektr(on)ische toestellen, blijkt dat we vorig jaar met zijn allen een recordhoeveelheid e-waste naar een inzamelpunt hebben gebracht.

De essentie De Belgen brachten tijdens de coronapandemie massaal hun oud elektro naar de inzamelpunten.

Vooral de inzameling van kleine elektronische apparaten steeg opmerkelijk.

De inzameling van lampen daalde significant doordat er vorig jaar minder grote infrastructuurwerken waren en dus minder oude lampen (in straatverlichting en magazijnen) vervangen werden.

Het grote aantal ‘vermiste’ koelkasten blijft een probleem.

Recupel zamelde vorig jaar 123.840 ton elektro en lampen in, 1,1 procent meer dan het vorige recordjaar 2019. In maart, april en mei was er een forse daling door de sluiting van de recyclageparken - goed voor 55 procent van de inzamelingen - en een groot deel van de winkels en supermarkten. Maar na de versoepeling van de coronamaatregelen waren er forse inzamelpieken in juni (+50%) en september 2020 (+26%).

Er blijft nog altijd te veel kapot of oud elektro in de kast liggen. Saar Bentein Woordvoerster Recupel

In totaal bracht de Belg vorig jaar net geen 44 miljoen apparaten (en lampen) naar de inzamelbak. Dat ging van koelkasten en diepvriezers over wasmachines, tv's, pc-schermen en rookmelders tot alle soorten kleine elektrische apparaten zoals gsm's, opladers, computermuizen, elektrische tandenborstels, haardrogers en strijkijzers.

Die laatste categorie 'klein elektro' was goed voor 33 miljoen toestellen, een stijging van 2 miljoen stuks (+6,3%). 'Hoeveel er daarvan nog werken, is moeilijk te zeggen', zegt Recupel-woordvoerster Saar Bentein. 'In onze campagnes raden we mensen aan hun nog bruikbare toestellen binnen te brengen in de kringwinkel. Sowieso wordt het 'klein elektro' gecentraliseerd voor het naar de recyclagecentra gaat en selecteren mensen van de kringwinkels wat voor hergebruik in aanmerking komt.'

11 Elk Belgisch gezin heeft gemiddeld elf ongebruikte elektrische toestellen in huis.

Ruim 90 procent van de ingezamelde toestellen krijgt een nuttige toepassing. 80 procentpunten worden gerecycleerd tot nieuwe bruikbare grondstoffen voor nieuwe toestellen of industriële toepassingen, 10 procentpunten worden verbrand.

België mag dan een recyclagekampioen zijn, uit een 'bezitsenquête' van eind 2019 blijkt dat elk Belgisch gezin gemiddeld elf ongebruikte elektronische toestellen in huis heeft. 'Er blijft dus nog altijd te veel in de kast liggen', zegt Bentein. Het gaat vooral om kleine toestellen zoals gsm's en laders.

Ook het probleem van de 'vermiste koelkasten en diepvriezers' lijkt moeilijk opgelost te geraken. Jaarlijks komen in ons land meer dan 650.000 nieuwe koelkasten en diepvriezers op de markt. Van de toestellen die worden vervangen, belandden er vorig jaar iets meer dan 472.000 - goed voor 21.426 ton - bij erkende verwerkers.

'Dat is 2,2 procent meer dan vorig jaar, maar nog altijd veel te weinig', zegt Bentein. 'Het betekent dat bijna een op de drie koel- en vrieskasten niet goed terechtkomt en 'vermist' verdwijnt in een verkeerd circuit.'