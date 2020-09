Belgische ondernemers investeren in Marokkaanse zilvermijnen

Een reeks Belgische ondernemers heeft een belang opgebouwd van zowat 30 procent in Aya Gold & Silver. Dat delft zilver in de Marokkaanse bergen.

'Aya Gold & Silver heeft omgerekend 18 miljoen euro opgehaald bij institutionele investeerders en enkele succesvolle zakenmensen’, klinkt het in een persbericht. De Belgische ondernemers Christian Dumolin en Marc Nolet de Brauwere worden bij naam genoemd.

Er zijn nog andere Belgen bij het bedrijf betrokken, waaronder Eric Swenden (Vandemoortele) en Robert Taub, de oprichter van het medtechbedrijf Nyxoah. Taub is sinds enkele maanden voorzitter van Aya en is met een belang van 10 procent een van de grootste aandeelhouders.

De Belgische aandeelhouders hadden het mijnbedrijf - met een beurswaarde van omgerekend 140 miljoen euro - enkele jaren geleden al ontdekt. 'Samen hebben de Belgen nu 30 à 35 procent van de aandelen in bezit', zegt Benoit La Salle, CEO van het bedrijf.

Het speerpunt van Aya is de Zgounder-zilvermijn in het Atlasgebergte. De mijn leverde lang geleden veel zilver op, maar na het ontginnen van de meest toegankelijk zilverlagen zette de overheid de exploitatie stop. Aya Gold & Silver heeft de mijn nu nieuw leven ingeblazen met grote investeringen en het gebruik van nieuwe technieken om de moeilijker bereikbare zilverreserves in kaart te brengen en boven te halen.

Aya produceerde vorig jaar 13 ton zilver, maar was nog verlieslatend. De productiecijfers gaan de goede richting uit, en exploratiewerk heeft interessante reserves blootgelegd. De CEO ambieert een vertienvoudiging van de productie binnen enkele jaren. Elders in Marokko zijn projecten in ontwikkeling waar ook goud, koper en mo­lyb­deen onder de grond zit.

Oogimplantaten

De Belgische investeerders bouwden elk in hun domein een bedrijf uit,. Swenden is gekend van het het familiebedrijf Vandemoortele. Nolet de Brauwere maakte van Physiol, een producent van ooglenzen en -implantaten, een succes. Bij de verkoop werd het bedrijf naar verluidt op 400 miljoen euro gewaardeerd.

Dumolin is gekend van dakpannenfabriek Koramic die hij onderbracht bij de multinational Wienerberger. Sindsdien investeert hij in vastgoed en kocht hij ook een imperium - onder meer callcenters en kunststofproducenten - bij elkaar dat duizenden werknemers telt.

Taub maakte op zijn beurt naam en faam in de medische wereld. Hij stond mee aan de wieg van Omrix (bloedstollende middelen) en Neuroderm (technologie voor parkinsonpatiënten), die samen voor 1,5 miljard dollar werden overgenomen.

De voorbije jaren kruisten ze elkaars pad bij meerdere investeringsdossiers. Denk aan farmabedrijf Hyloris , dat sinds deze zomer op Euronext Brussel noteert, en het medtechbedrijf Nyxoah, dat binnenkort ook naar de beurs trekt.

Mijnbouwingenieur

Hoe ze precies bij Aya Gold & Silver zijn terecht gekomen, is onduidelijk maar met Nolet de Brauwere had de investeerdersgroep alleszins een goede gids. Hij is mijnbouwingenieur van opleiding, trok in zijn vroege carrière naar Californië om er zich op goudontginning te storten, en lichtte als consultant bij McKinsey het mijnbedrijf Gecamines in Afrika door.