Beneo investeert 50 miljoen in Leuvense rijstzetmeelfabriek

Als reden voor de capaciteitsverhoging wijst operationeel directeur Roland Vanhoegaerden op de verwachte stijgende vraag naar natuurlijke producten met een 'clean label'. Die producten, zoals rijstzetmeel, worden in almaar meer toepassingen gebruikt. ‘De trend is dat voedselproducenten afstappen van kunstmatige additieven en die vervangen door natuurlijke alternatieven, zoals rijstzetmeel.’

Met rijstzetmeel kunnen onder meer microporiën in het oppervlak van coatings opgevuld worden. Dat polijstend effect is vooral nuttig voor snoepfabrikanten. Het opvullen van microscopische oneffenheden in coatings gebeurt nu vooral met titaandioxide. Maar sinds begin dit jaar is titaandioxide niet langer toegestaan. De verwachting is dat andere EU-markten volgen en het additief verbieden.