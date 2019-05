Biedstrijd barst los voor Amerikaanse oliereus

Occidental Petroleum troeft Chevron af met een vijandig bod van 38 miljard dollar op Anadarko.

Het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron en Anadarko hadden eerder deze maand een overeenkomst bereikt over een overname. Chevron was bereid 33 miljard dollar te betalen, deels in cash en deels in Chevron-aandelen. Dat kwam neer op een bod van 65 dollar per aandeel.

Toen al was er sprake van dat Occidental Petroleum ook op de loer lag, en zelfs een (hoger) bod in de steigers had staan. Anadarko ging daar niet op in, maar Occidental laat niet los en lanceert nu een vijandig bod van 76 dollar per aandeel.

Texas

Anadarko is een van de grootste olie-explorateurs van Noord-Amerika. Hij staat vooral sterk in de Texaanse schalieolie- en gaswinning. Het bedrijf heeft ook een grote positie in Mozambique, waar het een groot veld voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) exploiteert.