‘Bij elke belangrijke gebeurtenis in het leven hoort een diamant'

Sergey Ivanov, de CEO van het Russische staatsbedrijf Alrosa, is een van de belangrijkste mensen in de wereld van de diamant. Op bezoek in diamanthoofdstad Antwerpen stond hij voor het eerst de buitenlandse pers te woord.

‘In het deelgebied Jakoetië, in het oosten van Rusland, vriest het putje winter 56 graden onder nul. Dat voelt alsof je in volle vlucht de deur van een vliegtuig zou opentrekken’, grinnikt Sergey Ivanov, de CEO van het Russische staatsbedrijf Alrosa. ‘Het lijkt daar echt een andere planeet.’

In die omstandigheden dalen elke dag duizenden werknemers van Ivanov in de kilometersbrede kraters van de mijn af, tot diep onder de permafrost, om diamanten boven te halen. Met succes, Alrosa is al jaren de grootste producent van ruwe diamant ter wereld. Samen met de diamantreus De Beers (Anglo American) is het goed voor ruim de helft van de diamanten die wereldwijd worden geproduceerd.

Ondanks die status van levensbelangrijke spil in de diamantindustrie zegt de naam Alrosa weinig mensen iets. Dat komt omdat de Russische reus op mijnbouw focust en in mindere mate met geslepen edelstenen rechtstreeks naar de consument trekt. Maar dat Alrosa traditiegetrouw de schaduw boven de schijnwerpers verkiest, heeft er zeker mee te maken.

Tijden veranderen. Enkele jaren geleden verkocht de Russische overheid een deel van haar belang in Alrosa om het oplopende begrotingstekort aan te zuiveren. Hoewel een verdere privatisering voorlopig niet op de agenda staat, houden analisten daar voor de komende jaren al rekening mee. Die nieuwe realiteit gaat gepaard met een nieuwe openheid. Ivanov, nog maar 37 en na een blitzcarrière in het bankwezen vorig jaar tot CEO benoemd, moet die nieuwe wind belichamen. En dus is hij bij een bezoek aan de diamanthoofdstad Antwerpen voor het eerst in het bestaan van Alrosa bereid een interview te geven aan de buitenlandse pers.

Apparatsjik

We hielden er rekening mee dat Ivanov het gesprek als een puur pr-moment zou beschouwen. Op papier lijkt de jonge CEO het prototype van een apparatsjik: iemand die via zijn politieke connecties op een belangrijke positie is beland, om daar voor alles over het belang van het Kremlin te waken. Ivanovs vader - Sergey senior - is een voormalige minister van Defensie van Rusland en was nadien jarenlang de stafchef van president Vladimir Poetin.

Maar Ivanov is niet gekomen om zich te verstoppen achter nietszeggende antwoorden. Zelfs als we vragen of hij zijn blitzcarrière aan zijn naam te danken heeft, behoudt hij zijn cool. ‘Dat is het beeld dat aan mij kleeft sinds ik mijn carrière op mijn 22ste begon’, glimlacht hij fijntjes. ‘Maar ik heb me overal even hard moeten bewijzen als iemand anders, misschien wel harder. Ik kan enkel naar de cijfers verwijzen. Overal waar ik verantwoordelijkheid heb gedragen, is de omzet verdrievoudigd. Voor alle duidelijkheid: dat zal ik bij Alrosa niet kunnen overdoen. De vraag naar diamant zal de komende jaren nog wel toenemen, maar dit is veel meer een voorspelbare langetermijnbusiness dan bijvoorbeeld de financiële wereld.’

Dat Ivanov zijn eerste buitenlandse interview aan een Belgische krant geeft, is niet toevallig. Antwerpen is en blijft een cruciale schakel in de wereldhandel van diamant. Of die positie niet onder druk staat, met de opkomst van nieuwe diamantcentra als India en Dubai? ‘Dat India aan belang heeft gewonnen, valt niet te ontkennen’, zegt Ivanov. ‘Zo’n 90 procent van de wereldwijde diamantproductie wordt daar geslepen. Maar die diamanten passeren wel eerst via Antwerpen, waar ze worden gesneden. En ook voor ze naar de VS - nog steeds de grootste afzetmarkt voor diamanten - worden verscheept, passeren ze hier ze vaak. Antwerpen is en blijft de belangrijkste diamanthub ter wereld. We doen hier jaarlijks voor 2 miljard dollar zaken. Van onze 56 sightholders (diamantjargon voor langetermijnklanten, red.) zitten er 22 in Antwerpen.’

Stabiliteit

SERGEY IVANOV Sergey Ivanov (37) werd vorig jaar benoemd tot CEO van Alrosa. De sector was nieuw voor hem. Eerder maakte de Rus een blitzcarrière bij onder meer Gazprom, Gazprombank en Sberbank, waar hij tot de top wist op te klimmen. Ivanovs vader - Sergey senior - is een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. Hij bekleedde onder meer posities als stafchef van Poetin en minister van Defensie. Door die familieband en zijn positie bij Alrosa is Ivanov junior een van de namen op de Kremlin-lijst van het Witte Huis, waarop het netwerk van Poetin in kaart wordt gebracht.

De sleutel tot het Antwerpse succes lijkt iets te zijn waar het andere sectoren wel eens aan ontbreekt: stabiliteit. ‘Door de lange geschiedenis van diamanthandel vind je hier infrastructuur, logistiek en veiligheid. Je kan hier correct en veilig diamanten verkopen, in een comfortabele omgeving. België tikt als een Zwitserse horloge.’

De Belgische overheid doet er ook alles aan om die status te bewaken, onderstreept Ivanov. ‘Ik heb het gevoel dat de Belgische overheid de Antwerpse diamantsector vooruitstrevend en competitief probeert te houden. Een paar weken geleden hadden we in Davos een meeting met de Vlaamse minister van Werk en Economie Kris Peeters. Kort daarna was jullie premier Charles Michel in Moskou voor een gesprek met premier Dmitri Medvedev en president Poetin. En deze week was jullie minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in Moskou voor een ontmoeting met zijn Russische evenknie, Sergey Lavrov. In die gesprekken kwam telkens de nood aan stabiliteit in de diamantsector aan bod. Beide partijen hebben gezegd dat ze tevreden zijn met de gang van zaken. De Belgische overheid heeft ook de juiste beslissing genomen met de invoering van de karaattaks. Die geeft fiscale stabiliteit, wat in Dubai en India vaak ontbreekt.’

Op stabiliteit rekent Ivanov in de komende jaren ook voor zijn eigen bedrijf. De voorbije jaren kwam de omzet van Alrosa onder druk door de dalende prijzen voor ruwe diamant. Tegelijk stegen de loon-, transport- en energiekosten, en moest het bedrijf blijven investeren in technologie om op moeilijke plekken diamanten te delven én ze efficiënter te vervoeren. ‘We experimenteren nu met drones en robots, en we hebben speciale trucks ontwikkeld die 80 ton erts ineens kunnen vervoeren.’

Hoge kosten en een omzet onder druk, die vervelende cocktail dwong Ivanov al bij zijn aanstelling de broeksriem aan te halen. De jonge CEO verlaagde zijn eigen verloning met 20 procent als signaal aan de hele organisatie dat er geen taboes bestaan. Vorig jaar werd voor 150 miljoen dollar bespaard bij Alrosa, het begin van meer.

Dat de Russische overheid op de dividendstroom vanuit de mijnen van Jakoetië rekent, is daar niet vreemd aan, erkent Ivanov. ‘Wij zijn nu eenmaal voor ruim de helft in handen van de overheid. Dan ben je een cashmachine voor het budget. Vorig jaar hebben we significante dividenden uitgekeerd en dat moet zo blijven. Ik ben me er ook erg van bewust dat ik voor het land en de regio een rol te spelen heb. Ik vind een verloren roebel bij Alrosa een grotere tragedie dan wanneer ik zelf geld zou verliezen.’

ALROSA Grootste producent van ruwe diamant ter wereld. Het staatsbedrijf delfde in 2017 39,6 miljoen karaat uit zijn mijnen in Rusland en Angola. Dit jaar wordt dat naar verwachting 36,6 miljoen karaat.

Zit op een reserve van 1 miljard karaat, goed om de markt nog 25 tot 30 jaar mondjesmaat van ruwe diamant te voorzien.

Verkocht vorig jaar voor 4,2 miljard dollar ruwe diamanten en voor net geen 100 miljoen euro gepolijste edelstenen.

Boekte 2,3 miljard dollar winst in 2016.

De diamantsector wil niet alleen besparen, ook de vraag heeft een nieuwe stimulans nodig. Sinds 2015 is Alrosa lid van de Diamond Producers Association (DPA), de internationale sectorfederatie. Daar wordt nagedacht over nieuwe manieren om diamant aan te prijzen. Een van de pistes is diamant los te koppelen van de aloude verstrengeling met romantiek, al heeft die de sector de voorbije decennia geen windeieren gelegd. Maar nu er minder getrouwd wordt, is een bredere marketing nodig, stelt Ivanov. ‘We moeten proberen meer in te spelen op emoties in het algemeen. Met het achterliggende idee: bij elke belangrijke gebeurtenis in het leven hoort een diamant die even zeldzaam is als het moment.’

Real is rare

Die zeldzaamheid is een ander aandachtspunt in de sector. Vorig jaar lanceerde de DPA een grootscheepse marketingcampagne onder de slogan ‘Real is rare’. Met die campagne neemt de sector de vlucht vooruit in de strijd tegen een andere potentiële dreiging: de opkomst van synthetische diamanten. Die in een labo-omgeving gecreëerde stenen worden al langer gebruikt in industriële toepassingen, maar komen nu ook op de consumentenmarkt. Met dank aan de steeds betere technologie om ze te vervaardigen.

Als synthetische diamanten niet bestonden, dan zou iemand ze moeten uitvinden. Sergey Ivanov CEO Alrosa