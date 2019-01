Braziliaanse mijnramp jaagt ijzerprijs omhoog

Na een dambreuk aan een ijzerertsmijn van wereldmarktleider Vale in Brazilië, dreigt de export van Braziliaans ijzer naar China onderbroken te worden. Dat jaagt de prijs voor ijzererts en de aandelen van de concurrenten van Vale de hoogte in.

De dambreuk in Brazilië kostte tientallen zo niet honderden mensen het leven en stortte een enorme massa (11,7 miljoen kubieke meter) mijnafval uit over de deelstaat Minas Herais. Dat gebeurde trouwens voor de tweede keer op drie jaar tijd.

Luchtbeelden van de ravage na de dambreuk.

Een drama, dat nog lang zal nazinderen voor mijnbouwer Vale , dat ook in 2015 betrokken was. Na een spoedvergadering tijdens het weekend maakte het bekend dat bonussen voor het management, dividendbetalingen en het huidige inkoopprogramma van eigen aandelen tijdelijk stil te leggen. Omdat de balans van Vale - met relatief weinig schulden - staat als een huis spreekt niemand over een fatale klap voor 's werelds grootste producent van ijzererts.

Maar een scherpe koersreactie in New York, waar de openingsbel luidt om 15.30 uur Belgische tijd, is onvermijdelijk. In de handel voorbeurs verhandelen institutionele beleggers het aandeel voor 8 procent minder dan de slotkoers van vrijdagavond.

Winnaars en verliezers

Niemand haalt zoveel ijzererts uit de grond als Vale. En Brazilië is een belangrijke exporteur richting China, de groeipool in het oosten die meer grondstoffen verslindt dan eender welk ander land op aarde.

Schermvullende weergave De koers voor ijzererts dat in mei van dit jaar geleverd wordt in China.

En dus ontlokt een natuurramp in Latijns-Amerika een kettingreactie die sectorgenoten overal ter wereld voelen. Europese mijnaandelen zoals Rio Tinto en BHP (vroeger BHP Billiton) zaten duidelijk in de lift op de beurs van Londen. Omdat er plots een vraagteken staat achter de levering van ijzer aan China ging de prijs voor toekomstige leveringen tot 6 procent hoger op de beurs van Hong Kong. Het basismetaal zat daarvoor al op het hoogste peil in een jaar.