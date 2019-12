Britse fraudedienst jaagt op Glencore

De Britse fraudedienst SFO is een onderzoek begonnen naar mogelijk smeergeld dat Glencore, ’s werelds grootste handelaar in grondstoffen, betaald zou hebben.

Voor Glencore is het onderzoek een nieuwe tegenvaller. De grondstoffenhandelaar wordt ook al in de VS en Brazilië geconfronteerd met gerechtelijke onderzoeken naar corruptie en witwassen. Die dossiers hangen al maanden als een donkere schaduw boven het bedrijf en schrikken investeerders af. Gisteren dook het aandeel van Glencore meer dan 8 procent lager tot zijn laagste peil in drie jaar.

Joseph Kabila

Volgens analisten houdt het onderzoek mogelijk verband met de samenwerking tussen Glencore, de Israëlische miljardair Dan Gertler en de gewezen Congolese president Joseph Kabila. Zowel Gertler als Kabila is al in eerdere corruptieonderzoeken in de VS en het Verenigd Koninkrijk onder de loep genomen. Gertler kreeg in 2017 Amerikaanse sancties opgelegd omdat hij zijn vriendschap met Kabila misbruikt zou hebben om fortuin te vergaren. Gertler en Glencore werkten jarenlang samen in Congolese kobalt- en kopermijnen. Hoewel Glencore de banden met Gertler heeft doorgeknipt, moet de grondstoffenhandelaar nog steeds royalty's betalen aan Gertler.