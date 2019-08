CEO Recticel: 'Een deal met Kingspan? Never say never'

Recticel is vastberaden om tegen het einde van het jaar een koper te strikken voor zijn autodivisie. CEO Olivier Chapelle sluit evenmin uit dat de groep zelf voorwerp wordt van een nieuwe overnamepoging door haar Ierse concurrent Kingspan.

Recticel moest over de eerste jaarhelft een aanzienlijke omzet- en winstdaling opbiechten. CEO Olivier Chapelle slikt ook zijn winstprognose voor 2019 in. De grootste verwerker van polyurethaan in Europa zal in 2019 geen winstgroei realiseren, hoewel er in april nog winstherstel werd voorgespiegeld.

De stoorzender is opvallend genoeg het kroonjuweel van het bedrijf, de isolatietak. Daar zakte de brutobedrijfswinst (ebitda) over de eerste jaarhelft onverwacht sterk, met 35 procent naar 14,8 miljoen euro, ondanks fors hogere volumes. De winstmarge kromp van een stevige 17,2 procent over de eerste helft van 2018 naar 11,4 procent over de eerste helft van 2019.

Ik denk dat we bij aanvang van ons project in Finland wat te optimistisch zijn geweest. Olivier Chapelle CEO Recticel

'Onze nieuwe fabriek in Finland (waar Recticel sinds vorig jaar isolatieplaten produceert, red.) heeft gewogen op de winstgevendheid', verklaart Chapelle in een gesprek met De Tijd en L'Echo. 'De capaciteitsbenutting is voorlopig zeer beperkt. De belangrijkste reden is dat de certificatie van onze producten langer heeft geduurd dan we dachten. Niet omdat er problemen zijn met de producten zelf, maar ik denk dat we bij aanvang van het project gewoon te optimistisch zijn geweest.'

Naast de problemen in Finland, kampt het bedrijf met toegenomen prijsdruk nu de schaarste met de grondstof MDI, die de basis vormt voor isolatiematerialen, achter de rug is. 'Nu de periode van schaarste voorbij is, recupereren we de volumes. Die komen voor 2019 op een recordhoogte uit. Maar tegelijk is de prijs lager en daardoor ook de marge dalend. We komen in een totaal andere dynamiek', zegt Chapelle.

Matrassen

Bij de matrassenafdeling kromp de winst met 13 procent, de divisie haalt nog minder dan 4 procent marge. Het probleem is hier de opmars van online verkoop van matrassen, een trend waar ook de Nederlandse retailer en Recticel-klant Beter Bed onder lijdt.

We gaan geen webwinkel beginnen op markten waar onze verdelers al actief zijn. We willen hen niet beconcurreren. Olivier Chapelle CEO Recticel

Recticel heeft nu voor het eerst zelf een webwinkel voor matrassen opgericht. Het doet dat op twee markten waar het voorlopig nog niet actief was, namelijk Tsjechië en Slovakije. 'De lokale advertenties voor de site starten we op in september.', meldt Chapelle. 'Als het project slaagt, breiden we het uit. Maar we gaan dat zeker niet doen op de markten waar we al actief zijn. Onze verdelers hoeven dus niet te vrezen dat we hen gaan beconcurreren.'

Automotive

De autotak presteerde door de crisis in de sector zwak in de eerste jaarhelft, met een 29 procent lagere winstbijdrage en een marge van 7 procent. Recticels autotak bestaat uit twee activiteiten: Proseat, een joint venture met het Canadese Woodbridge voor de productie van autozetels en Interiors, dat gespecialiseerd is in producten voor dashboards.

Uit de halfjaarcijfers blijkt dat Recticel 22 miljoen euro cashte op het afbouwen van zijn belang van 51 naar 25 procent in Proseat. Het wil ten laatste tegen 1 januari 2021 volledig uit de joint venture stappen.

We hebben nu meer geïnteresseerde partijen voor onze automobieldivisie dan zes maanden geleden. Olivier Chapelle CEO Recticel

Ook voor Interiors blijft Recticel naarstig op zoek naar een koper. De afdeling staat al anderhalf jaar in de etalage. 'Geïnteresseerden zijn de auto-afdeling aan het evalueren en we verwachten tegen het jaareinde het resultaat te kunnen bekendmaken', wil Chapelle daarover kwijt. 'Ik kan u trouwens meegeven dat we nu meer geïnteresseerde partijen hebben dan zes maanden geleden, en dat ondanks de slechte automarkt.'

Het is al langer geweten dat Recticel geen brood meer ziet in de automobielsector omdat die kapitaalintensief en cyclisch is. Ook tijdens de voorstelling van de halfjaarcijfers liet Chapelle zich kritisch uit over de toekomst van de automobielindustrie. 'In China daalt het aantal nieuw ingeschreven voertuigen dit jaar met 14 procent, in Europa met 3,1 procent. Ik wil niet de onheilsprofeet uithangen maar ik zie weinig toekomst voor personenwagens, zeker in binnenstedelijk gebied.'

'Dat merk ik ook bij mijn eigen kinderen. Ik ben altijd sterk geïnteresseerd geweest in auto's, maar zij vinden het bezitten van een eigen wagen totaal niet nodig. Ik merk ook dat ik zelf tegenwoordig veel liever een rode Jump-fiets van Uber gebruik voor mijn verplaatsingen binnen Brussel.'

Personenwagens hebben geen toekomst meer in binnenstedelijk gebied. Zelfs ik neem steeds vaker een deelfiets van Uber. Olivier Chapelle CEO Recticel

Dat Recticel resoluut doorgaat met de verkoop van zijn autotak in deze barre marktomstandigheden doet de vraag rijzen of het 'de bruid aan het opsmukken is' met oog op een eventuele overname. Pro memorie: Recticel was dit voorjaar zelf het voorwerp van een - ongevraagd - bod. Rivaal Kingspan wou de isolatietak overnemen, maar Recticel stuurde de Ieren wandelen.

De groep dreigde zonder het kroonjuweel zijn bestaansreden te verliezen. Sindsdien is de beurskoers teruggevallen tot het peil van vóór het bod. Op de vraag of er een nieuwe vrijage komt antwoordt Chapelle raadselachtig. 'Ik kan u zeggen dat we sinds april geen contact meer hebben gehad. Maar never say never.'

Outlook

Hoewel de winst in 2019 niet zal stijgen, spreekt Chapelle over een meer dan redelijk jaar. 'Ondanks de slechte marktomstandigheden is onze financiële positie sterker dan ooit', meent hij. 'Onze schuldgraad hebben we bijvoorbeeld (abstractie makend van de nieuwe boekhoudnorm IFRS16, red.) met 60 miljoen euro kunnen afbouwen naar een nieuw laagterecord.'

We zijn niet immuun voor de kuren van Boris Johnson. Maar ik denk dat we goed gewapend zijn tegen de impact van een harde brexit. Olivier Chapelle CEO Recticel