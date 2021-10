CEO Sipef: 'Welkom in de tuin van Eden

De Belgische plantagegroep Sipef is op weg naar een recordwinst, met dank aan de ongezien hoge palmolieprijzen. Door de expansie van de plantages ziet CEO François Van Hoydonck de productie nog met een derde stijgen. ‘You ain’t seen nothing yet.’

Op de marketingafdeling van Sipef hangen twee kaders. Eentje met het klantencontract met de laagste prijs ooit, en eentje met de hoogste prijs. ‘Die laatste moeten we nu bijna elke dag verwisselen. Het record staat nu op 1.440 dollar per ton’, zegt François Van Hoydonck, de topman van Sipef. ‘De bodemprijs was denk ik rond 250 dollar. Dat toont hoe volatiel onze business is. We weten ook dat de prijzen ooit weer dalen, maar we genieten ervan zolang het duurt.’

Sipef trekt daardoor zijn prognose voor de recurrente nettowinst voor dit jaar op naar 70 à 80 miljoen dollar. Dat is minstens vijf keer meer dan vorig jaar. Dat cijfer houdt bovendien nog geen rekening met een meerwaarde van 11 miljoen dollar op de verkoop van enkele rubber- en theeplantages. Na die deal teelt Sipef alleen nog bananen in Ivoorkust. De palmolieproductie in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea tekent voor het gros van de inkomsten.

Vulkanen en ingestorte bruggen

‘We zijn op weg naar een nieuw record’, zegt Van Hoydonck. Hij werkt al 40 jaar voor Sipef, waarvan de laatste 15 als topman. Hij begon als CEO toen de biobrandstoffen in opkomst waren en de palmoliesector gouden tijden beleefde.

De voorbije drie jaar kende Sipef een dip, omdat de palmolieprijs onverwacht lang op een laag niveau bengelde. Bovendien had bedrijf af te rekenen met overvloedige regen en ingestorte bruggen, waardoor de plantages amper bereikt konden worden om te oogsten. Een vulkaanuitbarsting ten slotte legde een groot deel van de plantages in Papoea-Nieuw-Guinea onder as en stenen waardoor Sipef in 2019 zelfs een nettoverlies moest slikken.

Tuin van Eden

Sipef zat als het ware in een perfecte storm. Nu is het tegendeel waar en lonkt het paradijs. ‘We zitten in de tuin van Eden’, zegt Van Hoydonck. ‘Alles valt in zijn plooi.’

Hij predikt al jaren dat de palmoliemarkt afstevent op een structureel tekort. ‘De vraag naar palmolie blijft stijgen, met 3 à 4 procent jaar. Vooral in Azië en Afrika, waar de algemene welvaart en de consumptie stijgen. Het marktaandeel van palmolie stijgt tegenover dat van andere plantaardige oliën omdat de eerste gemakkelijker te verwerken is in onder meer koekjes, pizza of noedels.’

'Alles is duur'

Tegelijkertijd daalt de productie in Maleisië - ’s werelds belangrijkste palmolieland - dit jaar door een tekort aan arbeidskrachten en onderinvesteringen in bemesting en in de heraanleg van plantages. Tel daarbij de tegenvallende oogsten van alternatieve oliën, zoals soja-, raapzaad- en zonnebloemolie, en je krijgt een ideale cocktail voor bedrijven als Sipef. ‘Alles is duur vandaag. Dat duwt ook de palmolieprijs hoger.’

Van Hoydonck verwacht dat de goede tijden nog even aanhouden. ‘Tot midden volgend jaar ben ik bullish. De prijs zal, denk ik, tot dan boven 1.000 dollar per ton blijven. Maar ik relativeer dat. De prijzen hebben we niet onder controle. Dat gaat in cycli. Eens meer of minder maakt niet heel veel uit. We raken niet snel in paniek. Onze belangrijkste aandeelhouders (waaronder Ackermans & van Haaren, red.) ook niet. Belangrijker is dat we als bedrijf structureel sterker worden. En ik denk dat dat het geval is.’

De productiecijfers bewijzen dat. Sipef produceerde in de eerste negen maanden van dit jaar 18 procent meer palmolie. Van Hoydonck verwacht - door te veel regen - een dipje in het vierde kwartaal, om over heel 2021 op plus 15 procent uit te komen. Dat is deels het resultaat van de expansie waar hij al jaren mee bezig is. Vier jaar geleden maakte Sipef een reuzensprong door 200 miljoen euro op tafel te leggen voor de overname van twee grote plantages in Indonesië.

‘Toen ik als CEO begon, produceerden we 200.000 ton. Nu zitten we aan 400.000. Over enkele jaren zal dat 600.000 zijn. De nieuw aangeplante bomen beginnen pas na zes jaren volop vruchten af te werpen. Dan pas zijn we vertrokken. Als we dan met dezelfde prijzen zitten, wel, you ain’t seen nothing yet.’

Al bij al is Sipef een kleine speler, met een wereldwijd marktaandeel van nog geen 1 procent. Met de huidige plannen zal Sipef op een totaal van zowat 100.000 hectare plantages uitkomen, vergelijkbaar met een derde van de oppervlakte van Oost-Vlaanderen. Daarna? ‘Nieuwe plantages mogen we vergeten. Er is een moratorium. We zullen wel nog aanpalende plantages overnemen, een paar duizend hectare links en rechts’, zegt Van Hoydonck.

Schulden

Grote overnames zijn niet meteen aan de orde, ook al komt daar stilaan opnieuw ruimte voor aangezien Sipef verwacht dit jaar de schulden - eind vorig jaar nog 151 miljoen euro - te halveren. ‘De komende jaren moet de efficiëntie op de plantages verbeteren.' Door de bemesting beter af te stellen bijvoorbeeld, of door nieuwe zaden en rassen te ontwikkelen die tot de helft meer olie per hectare opleveren. ‘Daar zijn we mee bezig.’