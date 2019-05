CEO Umicore: 'Een onverwachte tegenvaller'

Umicore stuurde dinsdag een winstalarm uit wegens de tegenvallende verkoop van zijn batterijmaterialen. De Chinese markt voor elektrische auto's verzwakt door wegebbende subsidies.

'Er zijn de voorbije weken factoren opgedoken die ertoe leiden dat onze productiedoelstellingen voor batterijmaterialen 12 tot 18 maanden vertraging zullen oplopen', zegt Marc Grynberg, de CEO van Umicore .

Vorig jaar, bij de aankondiging van een groot investeringsprogramma, beloofde Grynberg dit jaar 100.000 ton kathodematerialen te produceren, en 175.000 ton in 2020. Tegen 2021 investeert Umicore 660 miljoen euro in extra productiecapaciteit, boven op de 460 miljoen euro van de afgelopen jaren.

In China en Polen komen nieuwe fabrieken. 'De oplevering daarvan is niet in gevaar. De eerste productielijnen zullen volgens schema opgestart worden. In China midden dit jaar, in Polen midden volgend jaar. Dat verandert niet. Maar de toevoeging van extra productielijnen zullen we, gelet op de marktomstandigheden, aan een trager tempo doorvoeren.'

Wat is het probleem in China?

Marc Grynberg: 'Nergens ter wereld worden zoveel elektrische voertuigen verkocht als in China, gedreven door overheidssubsidies. Dat subsidiesysteem wordt afgebouwd tegen 2020-2021. Dat is geen verrassing voor ons. We wisten dat er een einddatum op stond, maar dat in 2019 al zo fel in de subsidies zou worden gesneden, is een onverwachte tegenvaller. De verkoop zit daardoor in een dalende lijn, zowel voor passagiersauto’s als voor elektrische bussen, een segment waarin Umicore een pionier was. Bovendien heeft de hele Chinese automarkt het moeilijk. In het eerste kwartaal daalde de autoverkoop er met 15 procent.'

En wat is er in Zuid-Korea aan de hand?

Grynberg: 'Zuid-Korea is de grootste markt voor batterijsystemen voor de opslag van hernieuwbare energie. Vorig jaar zijn er op meerdere locaties branden uitgebroken. Begin dit jaar zijn er opnieuw enkele incidenten geweest. Batterijproducenten hebben de productie stopgezet in afwachting van onderzoeken, waardoor de vraag is opgedroogd.'

U hekelt dat nog steeds kobalt uit ‘artisanale mijnen' op de markt komt. Wie zijn de spelers die minder scrupules hebben? Concurrenten van Umicore of batterijproducenten?

Grynberg: 'Het is moeilijk om daar een lijn in te trekken. Ik merk dat er in de logistieke ketting nog altijd 'contaminatie' is, dat er in de praktijk nog te weinig transparantie is. Ik kan alleen maar zeggen dat Umicore en andere, grote en well established spelers daar niet aan meedoen. Wij staan aan de goede kant. Umicore koopt sinds 2004 alleen duurzaam verantwoorde kobalt. Dat heeft een hogere kost en we voelen daar de negatieve effecten van op onze volumes, maar we zijn niet bereid om onze standaard te verlagen.'

In welke mate hebben de lagere kobaltprijzen een impact?