Campine investeert 25 miljoen in recyclagetechnologie

Campine gaat behalve het lood van de batterijen ook de plastic behuizing recycleren. De grootste recycleerder van autobatterijen in de Benelux investeert daarvoor 25 miljoen euro.

Campine - met zijn 116 jaar een van de oudste ondernemingen op de Brusselse beurs - lijkt een nieuwe adem te hebben gevonden. Het Kempense recyclagebedrijf uit Beerse heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe CEO: ex-Recticel- en ex-Vitalo-man Wim de Vos. Die lichtte op de algemene vergadering gisteren zijn nieuwe businessplan toe, dat volledig in het teken staat van de circulaire economie, het verwerken van afval tot nieuwe producten.

Campine recycleert nu al circa 75.000 ton klassieke autobatterijen, waaruit het lood puurt. Daarnaast verwerkt het antimoon - een zilvergrijs metaal - tot antimoontrioxide, een poedervormig vlamvertragend ingrediënt waarmee de plasticindustrie kunststof in dashboarden, zitjes in voetbalstadions, kledij, isolatiepanelen, kabels en elektrische apparaten brandvertragend maakt. Antimoontrioxide wordt ook gebruikt bij de productie van petflessen en de aanmaak van pigmenten en keramiek. Buiten China is Campine de grootste producent van antimoontrioxide ter wereld, en dus ook de grootste aankoper (uit mijnen) van antimoonhoudende materialen.

De Vos wil de recyclageactiviteiten nog opvoeren. ‘Vanaf eind dit jaar recycleren we ook de plastic behuizing van de batterijen. Tot nog toe verbranden we die tot fuel. Onze nieuwe installatie zal het plastic recupereren en er grote brokken van maken. Die worden geëxtrudeerd tot kleine plastic bolletjes, waar weer batterijbehuizingen van worden gemaakt.’

Volgens De Vos is gerecycleerd plastic steeds meer in trek en zelfs duurder dan nieuw plastic. Steeds meer producenten willen voor hun imago aantonen dat ze met gerecycleerd materiaal werken. ‘Het bijkomende voordeel van ons plastic is de constante kwaliteit, omdat ze van één bron komt. Voor de auto-industrie is dat belangrijk.

China

Productiedetails en groeicijfers wil De Vos niet kwijt, maar volgens hem is de beslissing van China begin dit jaar om zijn grenzen te sluiten voor de invoer van plastic een goede zaak voor Campine. ‘Plastic afval wordt daardoor goedkoper. Dat opent mogelijkheden om ook ander plastic afval te recycleren.’

Over de toestroom van autobatterijen maakt De Vos zich voorlopig geen zorgen. ‘Het aanbod stijgt met 5 à 10 procent per jaar en de volgende twintig dertig jaar zitten we safe. Veel mensen weten dat niet, maar ook elektrische auto’s hebben een kleine klassieke loodzuurbatterij om te starten of dingen aan te sturen.’

Umicore

De topman wil met Campine ook meer de weg op van Umicore - dat in Hoboken een grote recyclagefabriek van edele metalen heeft - en van overbuur Metallo. Die recycleert in Beerse koper, lood, nikkel en zink uit materialen van containerparken, metaalverwerkers en autoshredders.

‘Nu recycleren we vooral lood’, zegt De Vos. ‘We willen dat uitbreiden naar tin, antimoon en andere metalen. We gaan daarvoor op zoek naar stabiele afvalstromen. We zoeken ook nog andere vlamvertragende oplossingen voor de kunststoffenindustrie.’ Die markt groeit met 10 procent per jaar. Voor de uitwerking van zijn businessplan trekt De Vos de komende vier jaar 20 à 25 miljoen euro uit.