Chinese afvalban doet prijzen oud papier crashen

China wil niet langer de vuilnisbak van de wereld zijn en gaat enkel nog perfect gesorteerd oud papier invoeren. Recyclagebedrijven in de rest van de wereld zitten met de handen in het haar.

China hanteert vanaf 1 maart bijzonder strenge regels voor de import van oud papier en karton. Een lot mag vanaf dan maximaal 0,5 procent vervuiling bevatten. Dat is veel strenger dan de Europese norm (EN643), die op 1,5 procent ligt. Ter vergelijking, het oud papier en karton dat in ons land gescheiden wordt opgehaald, zit aan 1,2 procent, zegt Jan Vermoesen, directeur van de federatie papierrecycleerders Coberec.

Omdat China met 28 miljoen ton per jaar wereldwijd een enorme importeur van oud papier is, heeft de beslissing wereldwijd grote gevolgen. Sinds het land vorig jaar besliste om veel minder afval te importeren, stapelt oud papier zich op in traditionele exportlanden.

Ook Europa was met 9 miljoen ton een grote exporteur van papier en karton naar China. Door de razendsnelle groei van de economie had China alle moeite van de wereld om aan voldoende grondstoffen te geraken. Daarom importeerde het alles wat te koop was. Met als gevolg dat zeer vervuilde loten oud papier en karton toch naar daar konden worden geƫxporteerd. Het transport was erg goedkoop omdat vele containerschepen die Chinese spullen naar Europa brachten op de terugweg plaats zat hebben.

Nu de export naar China moeilijker wordt, dreigen hier ook grote overschotten. In Europa wordt 8 miljoen ton meer papier ingezameld dan wat de Europese papierindustrie nodig heeft, meldt de sectorfederatie Go4Circle.

Ook in ons land is er een overschot. De golfkartonfabrikant VPK Packaging en de papierfabrikant Stora Enso zijn de enige twee grote bedrijven die oud papier en karton als grondstof gebruiken. Samen zijn ze goed voor ruim 1 miljoen ton per jaar, terwijl in ons land wordt 1,7 miljoen ton ingezameld.

Prijzen kelderen

Door de overschotten zullen de prijzen kelderen, zegt Vermoesen. Het probleem is het grootst voor oud papier van de slechtste kwaliteit. Het gaat dan om papier en karton dat uit hopen ongesorteerd afval gehaald wordt. Dat is vaak vervuild met glas, etensresten, kunststoffen... Voor zo'n afval bedragen de prijzen nu al 0 euro per ton. 'Dat is uiteraard onvoldoende om de kosten van inzameling, verwerking en transport te dekken', zegt Vermoesen.

In Belgiƫ, waar door de gescheiden inzameling papierafval traditioneel van erg hoge kwaliteit is, wordt gevreesd voor een domino-effect met neerwaartse druk op de prijzen. Dat is slecht nieuws voor zowel de bedrijven met papierafval als voor de recycleerders. 'De Belgische bedrijven moeten nu tevreden zijn met de helft van de prijs die ze vroeger voor hun papier kregen', zegt Vermoesen.

Als die trend doorzet komen er misschien zelfs negatieve prijzen, vreest Vermoesen. Dat gebeurde al eens tijdens de crisis in 2009, maar het was toen een zeer tijdelijk fenomeen. 'Nu is de oorzaak van de prijsdaling veel structureler', zegt Vermoesen. Hij vraagt dat de overheid structurele maatregelen neemt.

Een oplossing zou zijn dat de gescheiden inzameling van papier en karton verplicht wordt, waardoor de kwaliteit beter wordt. In Frankrijk, het VK en Ierland wordt papierafval niet gescheiden opgehaald. 'Als je daar nadien papier moet uithalen krijg je vervuilde stromen, want geen enkel scheidingsmethode is perfect.'

'Er is door de Chinese maatregel inderdaad een groter volume aan oud papier beschikbaar van lagere kwaliteit', zegt Liesbeth Roelandt van VPK. 'Voor een producent van gerecycleerd papier leidt dat tot hogere kosten voor het uitzuiveren van die stromen en het verwerken van de restfracties. Maar tegelijk heeft dat ook tot gevolg dat de aankoopprijzen voor oud papier in Europa iets meer uitvlakken. Die prijzen lagen historisch hoger in regio's dichter bij havens omdat die een sterke invloed ondervinden van het aanzuigeffect uit China. Voor Belgische producenten van gerecycleerd papier betekent dit dat er nu minder prijsnadeel bestaat ten overstaan van fabrieken die op grote afstand van de havens liggen.'

Gemeenten