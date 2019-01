Chinese groep vergroot controle over reusachtige kobaltmijn in Congo

China Molybdenum legt ruim 1 miljard dollar op tafel om een andere Chinese speler uit te kopen.

Met de opmars van de elektrische auto is ook de vraag naar kobalt, een van de grondstoffen die nodig zijn om de batterij van een e-auto te laten werken, aan het stijgen. Het goedje wordt bovendien onder meer gebruikt in smartphones.

Een probleem is dat de grootste kobaltproducent ter wereld, Congo, politiek erg onstabiel is, zeker na de presidentsverkiezingen van december. Kobalt wordt er ook in vaak gevaarlijke omstandigheden naar boven gehaald, zelfs door kinderen. De bevolking van Congo, dat goed is voor ruim 60 procent van het kobalt in de wereld, profiteert amper van de bodemrijkdommen van het Afrikaanse land.

China speelt een belangrijke rol in de Congolese mijnbouw. Dat blijkt vrijdag opnieuw uit de aankondiging dat de Chinese mijngroep China Molybdenum 1,1 miljard dollar uittrekt om een extra belang van 24 procent in de reusachtige kobalt- en kopermijn Tenke Fungurume te kopen. Tenke is een van de grootste kobaltmijnen ter wereld.

De verkoper is BHR Partners, een private-equitygroep die wordt aangestuurd door de Bank of China en een aantal investeerders groepeert.