'Chinese houtopkopers bedreigen lokale bedrijven'

De hogere prijzen zijn goed nieuws voor de boseigenaren en bedrijven die de aankoop en het transport regelen. Maar voor de lokale verwerkende industrie is er een probleem, van zagerijen tot verwerkende bedrijven die meubels of parket maken. Recent meldde een bedrijfsleider dat hij met de kleine volumes die niet door Chinese partijen werden opgekocht slechts enkele weken verder kan.

Aan de inkoopwoede uit Azië is voorlopig niet veel te doen. 'Europa beschouwt het als een vrije markt', zegt De Jaeger. Hij is wel bezorgd voor een nog groter effect volgend jaar. Dan begin in Rusland een exportverbod op boomstammen om de eigen zagerijen te beschermen. Dat kan een impact hebben want Rusland exporteert traditioneel veel naar China'.