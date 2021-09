Databedrijf Kpler koopt sectorgenoot in de VS

Het Frans-Belgische databedrijf Kpler, dat informatie levert aan grondstoffentraders, heeft zijn Amerikaanse sectorgenoot ClipperData overgenomen.

Kpler (uit te spreken als Kepler) werd in 2014 opgericht door twee Fransen en is in handen van de oprichters en het personeel. Het bedrijf heeft zijn formele hoofdzetel in Brussel, maar is vooral elders actief. De zowat 150 werknemers op bijna een dozijn locaties leggen zich toe op het leveren van data en analyses over de grondstoffenmarkt.

De klanten van Kpler zijn grondstoffentraders. Op de referentielijst staan bekende namen als de olie- en gasreuzen BP, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, ENI, Equinor en Petrochina, en de traders Gunvor, Goldman Sachs en Trafigura, bij ons bekend als overnemer van Nyrstar.

100 miljoen dollar

Kpler meldt nu de acquisitie van zijn Amerikaanse sectorgenoot ClipperData. Die heeft ongeveer 45 mensen in dienst, van wie de meerderheid aan de slag kan blijven. Kpler was al aanwezig in de VS, maar kan door de deal zijn activiteiten in het land uitbreiden. De overname moet ook helpen de omzet van bijna 40 miljoen dollar (34 miljoen euro) sneller op te drijven naar de beoogde 100 miljoen. De onderneming is winstgevend.