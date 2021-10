De Beers zoekt diamanten voor kust van Groenland

Het mijnbouwbedrijf De Beers is voor de kust van Groenland begonnen met een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van diamanten in de zeebodem. Dat bevestigt het Geologisch Instituut van Denemarken en Groenland (GEUS).

De zoektocht gebeurde met het vaartuig Sanna, dat gespecialiseerd is in onderwateronderzoek. Het speurde eind september met een akoestische sonar acht dagen de zeebodem af in een zone van bijna 800 kilometer. Het ging om een eerste missie om informatie te verzamelen, blijkt uit het milieurapport van de Deense regering.

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Aan wal werd in het westen van Groenland ruwe diamant aangetroffen. De Beers wil nu weten of die ook onder water te vinden is als gevolg van geologische bewegingen uit het verleden.

Groenland is met meer dan 2 miljoen vierkante kilometer - of vier keer de oppervlakte van Frankrijk - een van de grootste eilanden ter wereld en beschikt over veel natuurlijke en minerale rijkdommen. Op het eiland zijn wel nog maar twee mijnen in productie: een voor anorthosiet, waarvan de afzettingen titanium bevatten, en de andere voor robijn en roze saffier.