De onmogelijke wiskunde van Nyrstar

Na het zoveelste winstalarm belopen de schulden van de zinkspecialist nu 12 keer de brutobedrijfswinst, dubbel zoveel als bij het al zwaar aangeslagen Greenyard.

De 120 miljoen brutobedrijfswinst (ebitda) die Nyrstar over de eerste jaarhelft draaide zal dus ook grosso modo de brutobedrijfswinst over heel boekjaar 2018 worden, leerde de waarschuwing die de zinkspecialist vrijdagavond uitstuurde. Op het definitieve cijfer is het wachten tot 30 april (!), maar twee conclusies kunnen we al trekken.

6 Bottomline = rood Netto zal Nyrstar over 2018 voor het zesde jaar op zeven in het rood duiken

Eerste en minst belangrijke is dat Nyrstar gelet op de hoge rente- en afschrijvingslast over 2018 - alleen de rentelasten beliepen de voorbije twee boekjaar telkens 115 miljoen - voor het zesde jaar op zeven netto in het rood zal duiken.

Tweede en belangrijkste is dat de schuldenberg steeds boven hoger boven de minieme cashflow uittorent. Eind september torste de zinkgroep 1,45 miljard schulden, inclusief kredieten met toekomstige productie en voorraden als onderpand. En dan is die officiële schuld volgens kritische analisten nog een onderschatting.

Gevolg: de nettoschuld belopen nu zo'n 12 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst. Dat is onhoudbaar, om niet te zeggen kritiek. Ter vergelijking: Telenet hoedt er zich, ondanks stevige winstmarges en stabiele cashflow, voor de schulden boven zo'n 4 keer de ebitda te laten stijgen.

En groentereus Greenyard zag zijn beurskoers afgelopen week halveren omdat na een verse waarschuwing duidelijk is dat de schulden nu 6 keer de ebitda belopen en bankiers logischerwijs op een kapitaalronde aansturen.

60 Mount Debt De schulden van Nyrstar zijn meer dan 60 keer groter dan de gedecimeerde beurswaarde

Nog vóór de nieuwe waarschuwing vrijdagavond was het voor analisten duidelijk dat bij Nyrstar een zware schuldherschikking onvermijdelijk is. En gelet op het niveau van de schulden - meer dan 60 keer de tot goed 60 miljoen euro gedecimeerde beurswaarde - is het evident dat bij een onvermijdelijke omzetting van schulden in aandelen de huidige aandeelhouders zo goed als uitgewist zullen worden.

Een gelijkaardige 'wipe-out' was er bij de schuldherschikking van Option/Crescent goed een jaar geleden: bedrijf gered, aandeelhouders (vrijwel) alles kwijt door een tsunami van nieuwe aandelen.

Dat Nyrstar echter de jaarresultaten uitstelt tot eind april kan een indicatie zijn dat de 'capital review' - zoals de onderhandelingen over de schuldherschikking omfloerst heten - veel voeten in de aarde heeft. Extra complicatie is grootaandeelhouder Trafigura: die hield eind vorig jaar Nyrstar drijvende met een noodkrediet van meer dan 600 miljoen euro en betonneerde vorige maand ook de macht in het bestuur.

In ruil kreeg Trafigura wel het kroonjuweel van Nyrstar, de tot metalenraffinadeur omgeturnde smelter in het Australische Port Pirie, in onderpand. En daar wringt het schoentje: elke ton zink en elke fabriek die Trafigura als onderpand krijgt, kan niet meer als onderpand dienen voor de obligatiehouders bij de onderhandelingen over een schuldherschikking. Wie welk actief kan claimen, belooft een juridisch kluwen te worden.