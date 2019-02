De schilder die het ‘weireldploegsje' kocht

De carrière van Frank Dierckens, de nieuwe sterke man bij de voetbalclub KV Oostende, leest als een sprookje. Hij begon als arbeider, werd dan zelfstandig schilder, leidt sinds 1999 het West-Vlaamse zonneweringsbedrijf Diaz en is sinds deze week eigenaar van een voetbalploeg.

‘Ik ken de man niet.’ Aan het woord is de Tieltse burgemeester Luc Vannieuwenhuyzen als we hem vragen naar Franck Dierckens (58), de nieuwe sterke man van KV Oostende en eigenaar van het Tieltse bedrijf Diaz Sunprotection. Dierckens zoekt zelden de spotlights op. Zelfs in Tielt, waar zijn bedrijf gevestigd is, hebben nog maar weinigen van hem gehoord, laat staan in Oostende.

Begin deze week raakte bekend dat Dierckens het ‘weireldploegsje’ kocht van de verzekeringsmakelaar Peter Callant, amper een jaar nadat die het had overgenomen van Marc Coucke. Die laatste trok bij KV Oostende de deur achter zich dicht om voorzitter te worden van Anderlecht.

De reden voor de wissel aan de top is simpel. Dierckens kon, in tegenstelling tot Callant, wel het nodige geld - er is sprake van 3 miljoen euro - op tafel leggen om de financiële toekomst van de club te verzekeren. Dat is nodig om de licentiecommissie, die zich buigt over de aanvraag om in eerste klasse te spelen, te overtuigen van het financiële plan van de kustploeg. Zonder licentie kan KV Oostende niet in eerste klasse blijven.

Dierckens wordt gezien als de redder in nood voor de Oostendse club. Hij heeft niet de financiële slagkracht van Coucke, maar leidt wel een uit de kluiten gewassen West-Vlaamse kmo die goed boert. De fabrikant van zonnewering en raamdecoratie draait een omzet van bijna 12 miljoen euro en telt zo’n 100 werknemers. Diaz groeit elk jaar 7 tot 8 procent, maar Dierckens rekent erop dat zijn bedrijf voortaan 12 procent per jaar zal groeien dankzij zijn voorzitterschap bij KV Oostende en de naamsbekendheid die dat meebrengt.

Selfmade

Dierckens is een selfmade man. Na zijn legerdienst ging hij aan de slag als fabrieksarbeider bij het Tieltse ITC, een onderdeel van de tapijtgroep Balta. In het weekend volgde hij een opleiding tot schilder-behanger. Hij behaalde zijn diploma via de middenjury en begon op zijn 27ste als zelfstandig schilder. Enkele jaren later startte zijn vrouw met raamdecoratie. Dierckens zag al vrij snel in dat daar meer geld mee te verdienen was dan met schilderen en hij gooide het over een andere boeg. Hij zei het schilderen vaarwel en stortte zich samen met zijn vrouw op gordijnen en zonnewering. De ondernemer richtte een naaiatelier op om gordijnen te maken en begon zonnewering te produceren. Intussen heeft zijn bedrijf drie vestigingen, twee in Tielt en één in Ardooie.

Diaz is de enige fabrikant van zonnewering in de Benelux en heeft dus geen concurrentie. De reden daarvoor is simpel. Gordijnen en zonnewering zijn zeer moeilijk exporteerbaar door hun lengte. Diaz exporteert dus amper, maar zijn buitenlandse collega’s komen ook niet op de Belgische markt. Om de kosten te drukken koopt Dierckens zijn materialen en stoffen in China. Tien jaar geleden richtte hij een exportbedrijf op in Shanghai.

Dure contracten

Ondertussen werken zijn zoon Nathan (25) en zijn dochter Hannelore (33) ook in het bedrijf. De opvolging is verzekerd, waardoor hij zich meer kan toeleggen op zijn passie: voetbal.

Dat wordt geen kleine uitdaging. Terwijl zijn gordijnenbedrijf op rolletjes loopt, staat hij bij KV Oostende voor een gigantische opdracht. De financiële situatie bij Oostende is - net als bij veel andere eersteklasseclubs - niet rooskleurig. Uit de jongste jaarrekening blijkt dat de club verlieslatend is. In het vorige boekjaar, dat liep tot 30 juni, boekte KV Oostende een verlies van een half miljoen euro.

Coucke schold bij zijn vertrek naar Anderlecht weliswaar 15 miljoen euro schulden van KV Oostende kwijt, maar hij liet de club niet achter met een strik errond. Eerder met een strop. Ze moet elk jaar 1,2 miljoen euro aan Coucke betalen, omdat hij nog altijd eigenaar is van het stadion en ze blijft de peperdure makelaars- en spelerscontracten meeslepen, zoals die van verdediger Nicolas Lombaerts. Die haalde onder Coucke een contract binnen waarmee hij 1,2 miljoen per jaar verdient.