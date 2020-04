Deal over historische verlaging olieproductie is rond

De Opec en enkele grote olielanden hebben zondagavond afgeklopt op een historische deal. Vanaf 1 mei verlagen ze de productie tijdelijk met 9,7 miljoen vaten per dag. Zo komt een eind aan een genadeloze prijzenoorlog.

Na dagenlange onderhandelingen lijkt de kogel door de kerk. Tijdens ultiem overleg zondagavond raakten de lidstaten van het oliekartel Opec het met een resem andere olieproducenten zoals Rusland, Mexico en de Verenigde Staten eens over een verlaging van de olieproductie. Dat bevestigden Saoedische, Koeweitse en Mexicaanse ministers.

Vanaf 1 mei pompt de Opec+ - een alliantie van de Opec-leden met producenten als Rusland, Azerbeidzjan, Bahrein, Oman en Soedan - dagelijks 9,7 miljoen vaten olie minder op. Dat komt neer op zowat 10 procent van de wereldwijde productie. De maatregel blijft zeker twee maanden van kracht. Nooit eerder raakten de olieproducenten het eens over zo'n grote productieverlaging.

Mexico

De historische deal stond vrijdag al grotendeels in de steigers. Saoedi-Arabiƫ en Rusland zouden elk 2,5 miljoen vaten schrappen terwijl de overige Opec+-lidstaten samen nog eens 5 miljoen vaten minder zouden oppompen elke dag.

20 dollar per vat Brent-olie Goldman Sachs en UBS voorspelden vorige week dat een krimp van de olieproductie met 15 procent zelfs niet zou volstaan om de prijsval te stoppen. Ze sloten niet uit dat de prijs voor een vat Brent-olie in dat geval tot 20 dollar zou zakken, tegenover 70 dollar begin dit jaar.

Maar ze koppelden daar een belangrijke voorwaarde aan. Ook de Verenigde Staten en Mexico zouden een inspanning moeten leveren. Anders zou de demarche wel eens een slag in het water kunnen zijn en zou het gewenste effect - een stijging van de olieprijs - kunnen uitblijven.

Mexico speelde het spel evenwel hard. Het zag het niet zitten zijn productie met 400.000 vaten per dag te moeten terugschroeven. Die hardnekkigheid lijkt geloond te hebben. Volgens de deal van zondagavond, waarvan de inhoud nog niet officieel bekendgemaakt is, zou het Latijns-Amerikaanse land zijn productie uiteindelijk maar met 100.000 vaten per dag moeten laten zakken.

Bodem

Volgens persagentschap Bloomberg schroeven deVerenigde Staten, Canada en Braziliƫ samen hun dagelijkse productie met 3,7 miljoen vaten terug. Dat ze met die maatregel instemmen, is geen al te grote verrassing. Door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande impact op de economie was de vraag naar het zwarte goud sowieso gedaald. Analisten schatten dat de vraag met een derde gedaald is nu zowat de helft van de wereldbevolking in een lockdownregime zit.

De hamvraag luidt of de historische deal volstaat om een bodem te leggen onder de olieprijs. De prijs voor een vat Brent-olie is door de coronacrisis tot het laagste peil in 18 jaar gezakt. Onlangs dook hij zelfs even onder 25 dollar per vat.