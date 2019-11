Deloitte had geen contact met Nyrstar-klokkenluider na nieuwe informatie

De commissaris van Nyrstar had na nieuwe onthullingen geen contact meer met de klokkenluider van de zinkgroep.

In de discussie over de redding van de beursgenoteerde zinkgroep Nyrstar door grootaandeelhouder, klant, leverancier en financier Trafigura, een belangrijke grondstoffentrader, ging de voorbije maanden ook geregeld aandacht naar de onthullingen van het gewezen interne hoofd van de auditdienst van Nyrstar.

In de zomer raakte bekend dat de man diverse beweerde wantoestanden in het bedrijf aan de kaak stelde, waardoor de cijfers volgens hem vertekend werden, maar Nyrstar heeft zijn beschuldigingen altijd ontkend. Beurswaakhond FSMA boog zich ook over de kwestie, maar het is niet bekend of dat al tot conclusies heeft geleid.

Ook Deloitte, de commissaris van Nyrstar, onderzocht de beschuldigingen. In september meldde Deloitte in zijn oordeel over de jaarrekening van het bedrijf na eigen onderzoek genoegen te nemen met de bevindingen van de raad van bestuur van Nyrstar na onderzoek door de onderneming, namelijk dat er geen sprake is van een vervalsing van de cijfers.

Nieuwe beschuldigingen

Maar eerder deze maand bleek op de algemene vergadering van Nyrstar dat Deloitte nieuwe beschuldigingen te horen kreeg toen De Tijd in augustus schreef over de klokkenluider. De commissaris zei er in antwoord op vragen van aandeelhouders echter ook na die nieuwe informatie geen contact meer te hebben gehad met de klokkenluider. Dat laatste wordt nu elders bevestigd.