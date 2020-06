Deloitte neemt ontslag als commissaris van Nyrstar

Deloitte Bedrijfsrevisoren heeft Nyrstar meegedeeld dat het met ingang van 1 juli ontslag neemt als commissaris van de vennootschap om belangenconflicten te vermijden. Dit meldt Nyrstar in een persbericht.

De beslissing van Deloitte kadert in een dagvaarding die een groep minderheidsaandeelhouders van Nyrstar hebben aangespannen tegen Nyrstar en zijn bestuurders. In dezelfde gerechtelijke procedure is ook Deloitte Bedrijfsrevisoren gedagvaard. Deloitte heeft daarop aan Nyrstar laten weten dat zij zich zal verdedigen tegen deze vorderingen.