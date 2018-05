Diamantreus De Beers verkoopt toch synthetische diamanten

De grootste diamantproducent ter wereld biedt synthetische diamanten aan voor 800 dollar per karaat, een vijfde van de marktprijs.

De Beers maakt een bocht van 180 graden nu het ook synthetische diamanten gaat verkopen, iets wat de voormalige monopolist tot nog toe altijd weigerde.

De diamantreus richt zich voor de verkoop vooral op jonge klanten. De ecologisch verantwoorde productie moet millennials overtuigen, al zal de prijs een doorslaggevende factor zijn voor de jonge generatie, die liever geld uitgeeft aan reizen en elektronica dan aan juwelen.

De Beers mikt namelijk op een prijs van 800 dollar per karaat, wat ver onder marktprijs van 4.000 dollar ligt. Een natuurlijke diamant kost zelfs tien keer meer. Er wordt per bijkomende karaat ook geen hogere prijscategorie gehanteerd, hetgeen wel gebruikelijk is in de sector.

Superieur

Synthetische diamanten zijn niets nieuws voor De Beers. Het bedrijf doet er al onderzoek naar sinds de Tweede Wereldoorlog en produceert al jaren zulke diamanten voor industrieel gebruik, maar ook om potentiële klanten het verschil te laten zien tussen het nepproduct en een echte diamant.

Alleen is zelfs voor experts nu al onmogelijk om met een microscoop een echte diamant van een kunstmatige te onderscheiden. Synthetische diamanten hebben dezelfde fysieke eigenschappen en chemische samenstelling als hun natuurlijke variant, waardoor er een machine nodig is om het verschil aan te wijzen.

We hebben de expertise en de apparatuur, dus waarom zouden we dit niet doen? Bruce Cleaver CEO De Beers

Concurrenten van De Beers prijzen hun synthetische diamanten daarom aan als een rechtstreeks, goedkoper en superieur surrogaat voor diamanten uit mijnen. Ook de ecologisch en sociaal verantwoorde manier van produceren moet van de nepdiamantindustrie 'booming business' maken. Morgan Stanley verwacht dat tegen 2020 artificiële diamanten 15 procent van de markt zullen uitmaken.

Met zijn 'Lightbox'-lijn wil De Beers nu de concurrentie aangaan, maar benadrukt dat het niet de bedoeling is om de markt van kunstdiamanten te ontwrichten, maar om een kleine, winstgevende nevenactiviteit op poten te zetten. 'We hebben de expertise en de apparatuur, dus waarom zouden we dit niet doen?' zegt CEO Bruce Cleaver.

Luxueus aura

Cleaver is ervan overtuigd dat natuurlijke diamanten geen plaats zullen ruimen voor synthetische, omdat ze op een andere markt thuishoren. 'Ze zijn niet bedoeld om memorabele gebeurtenissen te vieren, maar ze zijn er voor de lol', zegt Cleaver over het synthetische product.

Diamanten die gemaakt zijn in een lab zijn niet speciaal, ze zijn niet echt, ze zijn niet uniek. Je kan exact dezelfde steen telkens opnieuw maken Bruce Cleaver CEO De Beers

Het bedrijf wil dat echte diamanten hun luxueus aura en exclusiviteit bewaren. 'Diamanten die gemaakt zijn in een lab zijn niet speciaal, ze zijn niet echt, ze zijn niet uniek. Je kan exact dezelfde steen telkens opnieuw maken', zegt CEO Bruce Cleaver.

Een eigen product als minderwaardig in de markt zetten lijkt een merkwaardige marketingstrategie, maar volgens analist Paul Zimnisky wil het bedrijf zo de groeiende sector de kop indrukken en concurrenten ondermijnen, door de synthetische diamanten af te schilderen als kostuumjuwelen.

Het is poging om de identiteit van de industrie te beïnvloeden en om te voorkomen dat de nepdiamanten de natuurlijke variant kannibaliseren Paul Zimnisky Analist diamantindustrie