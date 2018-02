Disney World draait op West-Vlaamse stroom

De Waregemse zonnepanelenspecialist Origis Energy gaat een zonnepark bouwen dat groene stroom levert aan Disney World in Florida.

Weinig zaken zijn Amerikaanser dan Disney World. Maar binnenkort krijgt het iconische pretpark in Florida een West-Vlaams kantje. Origis won, na een felbevochten strijd met tientallen concurrenten, het contract om het pretpark en de omgeving 20 jaar van groene stroom te voorzien.

Origis gaat ruim een half miljoen zonnepanelen neerzetten op een terrein van 110 hectare in de buurt van het pretpark. De werken beginnen deze zomer en het zonnepark moet eind dit jaar operationeel zijn. Origis houdt het park in eigendom en zal ook instaan voor het beheer van de installatie met een capaciteit van 50 megawatt. Ter vergelijking: dat is genoeg om 10.000 Vlaamse gezinnen van energie te voorzien.

Wal-Mart klant

Het Disney-project is niet het grootste van Origis in de VS. Dat staat in Mississippi. De West-Vlamingen ontwikkelden er een zonnepark met een capaciteit van 144 megawatt. De groep heeft ook parken in de staten Oregon, Idaho, Georgia en Florida. In Alabama neemt de distributiereus Wal-Mart stroom af bij Origis, dat er een project van 110 megawatt ontwikkelde.

We hebben in de VS voor zo’n 1.000 megawatt getekende projecten in de pijplijn. Dat zal alleen nog toenemen. Paul Junior Thiers investeringsmanager Origis

Origis heeft een 45-koppig team in de VS en opende onlangs bijkomende kantoren in San Francisco en San Diego. In Californië en in Massachusetts werkt het aan de uitbouw van een zonnepark met eigen batterij die de opgewekte energie stockeert. ‘We hebben in de VS voor zo’n 1.000 megawatt getekende projecten in de pijplijn. Dat zal alleen nog toenemen’, zegt investeringsmanager Paul Junior Thiers.

Tapijtgroep

Origis viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Het werd in 2008 opgericht door het duo Guy Vanderhaegen-Dries Bossuyt (respectievelijk ex-financieel directeur en ex-CEO van de tapijtgroep Associated Weavers) en Paul Thiers (ex-CEO Unilin en huidig voorzitter van Deceuninck). Bossuyt stapte enkele jaren later uit het bedrijf. Vanderhaegen werd CEO, terwijl Paul Thiers het bedrijf financieel verder steunde.

In 2016 stapte ook Filip Balcaen in het kapitaal. Balcaen, die fortuin maakte met de verkoop van de tapijtgroep Balta en de vinylreus IVC, investeerde toen 100 miljoen dollar in Origis. Balcaen en Thiers bezitten elk 36,5 procent van de Origis-groep, de rest is in handen van Vanderhaegen. Balcaen en Thiers zijn al jaren zakenpartners bij de investeringsmaatschappij Pentahold.