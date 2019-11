Drie strafklachten in Nyrstar-dossier

De vestiging van Nyrstar in Balen.

Op zijn minst drie aandeelhouders van zinkgroep Nyrstar hebben in Brussel een strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen onbekenden. Dat bleek dinsdag op de algemene vergadering van het bedrijf.

Een verrassing van formaat dinsdag op de algemene vergadering van de beursgenoteerde zinkgroep Nyrstar; het Brusselse gerecht blijkt zich te buigen over het Nyrstar-dossier, na op zijn minst drie klachten tegen onbekenden, ingediend door drie aandeelhouders van het bedrijf. De klachten werden ingediend met burgerlijke partijstelling, wat wil zeggen dat een onderzoeksrechter er zich verplicht over moet buigen en dat de klachten niet kunnen worden geseponeerd.

Het was een aandeelhouder die voorzitter Martyn Konig tijdens de vergadering vroeg of hij op de hoogte is van het bestaan van de klachten. Konig antwoordde daarop daarover geen informatie te hebben.

In de marge van de vergadering zei de aandeelhouder aan de pers, met bewijzen in de hand, zelf een van de drie klachten ingediend te hebben. Een andere aandeelhouder bevestigde, eveneens in de marge, achter de tweede klacht te zitten. De twee, die samen ageren, zeggen weet te hebben van op zijn minst één andere klacht, op basis van contacten met andere aandeelhouders. Er zijn volgens hen twee onderzoeksrechters aangesteld, een voor elke taalrol.

Koersmanipulatie

De twee aandeelhouders, die zeggen op papier tienduizenden euro's verloren te hebben door de val van het Nyrstar-aandeel, voeren koersmanipulatie als voornaamste klacht aan. Eén van hen verkiest daar niet veel commentaar bij te geven, maar hij hekelt dat Trafigura bij de redding van Nyrstar zowel koper als verkoper was. 'Men heeft ervoor gezorgd dat Nyrstar in moeilijkheden kwam. Trafigura had er belang bij dat Nyrstar niets meer waard was op de beurs om er dan de hand op te leggen.'

De man heeft het voorts over managementfouten en heeft ook kritiek op de rol van de obligatiehouders van Nyrstar. Hij zegt dat Amerikaanse fondsen veel geld verdienden door obligaties goedkoop in te slaan toen ze laag gewaardeerd waren.

'Holdup op klaarlichte dag'

De tweede aandeelhouder deelt de mening van Kris Vansanten, een van de meest combattieve minderheidsaandeelhouders die ook procedeert tegen Nyrstar en Trafigura, dat de redding door Trafigura een 'holdup op klaarlichte dag' was. 'De aandeelhouders werden misleid. De enigen die beter werden van de redding van Nyrstar zijn Trafigura en de Australische overheid (betrokken bij de vestiging in Port Pirie, red.).'

'Een industriële parel werd uitgekocht tegen 1 euro. We willen dat alles wordt teruggedraaid en als dat niet mogelijk is willen we een schadevergoeding', zegt de tweede aandeelhouder.