Drukkerijen en uitgevers kreunen onder papierschaarste

De schaarste is het gevolg van een mix van factoren, klinkt het bij Febelgra, de federatie van de grafische industrie, en bij InDUfed, dat de papier- en kartonsector vertegenwoordigt. Een van de belangrijke oorzaken is de explosieve vraag naar kartonverpakkingen vanuit de e-commerce. Dat leidt tot een toenemende concurrentie op de markt van gerecycleerd papier.

Minder productiecapaciteit

Een bijkomend probleem is dat in China de vraag naar papier enorm is gestegen. Het land koopt daarom grote volumes pulp (de basisgrondstof voor papier) op tegen hogere prijzen. ‘Maar nu wij in Europa weer meer volume nodig hebben, is er, voorlopig, een tekort ontstaan’, zeggen de Belgische sectororganisaties.