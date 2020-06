Duitse aandeelhouder slaat op tafel Sibelco

De Duitse aandeelhouders roepen voorzitter Bert De Graeve en het topmanagement van de Antwerpse mineralenreus Sibelco op het matje. Ze eisen ook dat een onafhankelijke auditor de fusie van Sibelco's dochter Unimin met Fairmount met een vergrootglas bekijkt.

Het hyperdiscrete Sibelco is een van de verborgen Vlaamse industriële parels en een wereldleider in zand en mineralen. Het past in het rijtje topbedrijven waarvan de discretie even groot is als hun omvang. Daarin passen ook groepen als Ravago, Lhoist, Sofina, Etex of nog Aliaxis. De punten die de Duitse Sibelco-aandeelhouders op de agenda van een bijzondere algemene vergadering hebben laten plaatsen mag men dan ook als 'een bom' bestempelen.

Hun belangrijkste eis? Dat een onafhankelijke auditor 'een volledige audit en waardering' doet van de fusie tussen Sibelco's Amerikaanse dochter Unimin en Fairmount in 2018. De Belgische familiale groep fuseerde dat jaar Unimin met het Amerikaanse genoteerde Fairmount Santrol, een specialist in de ontginning van zand voor de exploitatie van schaliegas. Sibelco bezit 65 procent van het nieuwe geheel, dat onder de naam Covia noteert op de New Yorkse beurs.

Waardeverminderingen

De Belgen beleefden financieel nog niet veel plezier aan de operatie. Covia slikte in 2018 al een waardevermindering van 400 miljoen op zijn energietak en vorig jaar bedroeg de waardevermindering bijna 1,4 miljard euro.

-672 miljoen Nettoverlies De mineralenreus Sibelco dook vorig jaar voor 672 miljoen euro in het rood. Dat is zijn grootste verlies ooit.

'De Noord-Amerikaanse energiemarkt blijft zwak. Er is een groot onevenwicht tussen de productiecapaciteit van de zandproducenten zoals Covia en de vraag. Dat drukt de prijzen en de marges', legde een Sibelco-woordvoerder enkele maanden geleden uit. De forse waardevermindering bij Covia duwde het nettoresultaat van Sibelco voor 672 miljoen euro in het rood, ruim vijf keer meer dan het jaar ervoor. Dat is Sibelco's grootste verlies ooit.

Is de oprichting van Covia wel een goede deal geweest, vroeg De Tijd enkele maanden geleden aan Sibelco. In Antwerpen oordeelt men van wel. 'Covia is beter gepositioneerd in de energiesector. Unimin zou als alleenstaand bedrijf nog harder geraakt zijn geweest door de volatiliteit op die markt', stelt Weekes. Hij onderstreept dat de industriële tak van Covia wel goede resultaten neerzette in 2019.

De omzet van de Sibelco-groep kwam vorig jaar uit op 3,3 miljard euro (-6%) en de brutobedrijfswinst (ebitda) op 554 miljoen (-15%). Ondanks de rode cijfers hield de mineralenreus zijn dividend stabiel op bruto 162,86 euro per aandeel.

De Graeve

De Duitsers roepen ook voorzitter Bert De Graeve, CEO Jean-Luc Deleersnyder en de financieel directeur van Sibelco ter verantwoording. Ze willen 'een discussie en evaluatie' over de prestaties van het drietal in het boekjaar 2019. Deleersnyder kondigde enkele maanden geleden zijn vertrek aan. Hij was 14 jaar bij Sibelco actief, waarvan de laatste zes als CEO.

De Duitse aandeelhouders willen ook meer duidelijkheid over de evolutie van de resultaten van Sibelco en Covia sinds begin dit jaar en de financiële vooruitzichten voor de rest van 2020.

Families

De families achter het Duitse Quarzwerke stapten enkele decennia geleden via een ruildeal in Sibelco. In ruil voor hun aandelen in joint ventures in West- en Zuid-Europa kregen ze een participatie in de Belgische groep.