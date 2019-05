Duitsers kopen Belgisch recyclagebedrijf Metallo Group voor 380 miljoen

Metallo Group heeft fabrieken in België en Spanje en heeft 530 werknemers. In Beerse - waar Metallo 100 jaar actief is - recycleert het onder andere koper, lood, nikkel en zink uit materialen van containerparken, metaalverwerkers en autoshredders. Vorig jaar nog pionierde Metallo Belgium met de recylage van metaalafval tot een bruikbaar product voor de beton- en tegelindustrie .

Aurubis neemt Metallo Group over voor 380 miljoen euro. Het financiert die deal met een kapitaalverhoging. Metallo Group was grotendeels eigendom van een investeringsmaatschappij.

Koperdraad

Aurubis heeft in ons land al een grote koperfabriek in Olen, waarin de voorbije jaren 100 miljoen euro werd geïnvesteerd. Aurubis recycleert er zuiver koper uit koperschroot. Via verdere complexe bewerkingen produceert het koperdraad dat de basis vormt voor op maat gemaakte koperen profielen. Die werden bijvoorbeeld gebruikt in de deeltjesversneller van het CERN en in zwevende magneettreinen. Minder exotische toepassingen zijn elektrische schakelkasten.' Bij Aurubis in Olen werken een 600-tal mensen.