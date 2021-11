Dure energie koeioneert Europese veevoedergigant

De winst van Europa's grootste veevoederbedrijf ForFarmers, dat ook fabrieken in België heeft, kelderde in het derde kwartaal met een vijfde. De reden is de 'onverwachte' stijging van de energieprijzen.

De Nederlandse veevoederfabrikant ForFarmers boekte in het derde kwartaal 22 procent minder brutobedrijfswinst (ebitda) dan vorig jaar, ondanks structurele kostenbesparingen. Dat is slechter dan voorzien. Als reden verwijst ForFarmers naar de significant hogere gas-, elektriciteits- en dieselkosten. 'Die zijn zo snel en fors gestegen dat we ze niet volledig kunnen doorrekenen aan de veehouders', laat het bedrijf weten. Veel veehouders kregen ook al de kosten van de gestegen grondstoffenprijzen op hun bord.

Door de onverwachte daling van de ebitda ziet ForFarmers af van zijn prognoses voor het hele jaar. Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers verklaarde de directie dat de bedrijfswinst in de tweede jaarhelft gelijkaardig zou zijn aan die van 2020. Die verwachting laat ForFarmers los 'omdat het onvoorspelbaar is hoe de energieprijzen evolueren'.

ForFarmers - voor de helft in handen van de Coöperatie FromFarmers bestaande uit onder meer boeren - heeft het niet onder de markt. Door de coronapandemie viel een deel van de vraag naar voedsel, vooral uit de horeca en de evenementensector, weg. Dat voelde ForFarmers vooral in de verkoop van kippenvoer. De almaar drogere zomers van de afgelopen jaren leidden ook tot een stijging van de grondstoffenprijzen en minder goede oogsten. Dat knaagde aan de marges.

Klimaat en stikstof

De toekomst oogt niet rooskleurig. Mensen krijgen het advies minder vlees te eten. De veestapel wordt met de vinger gewezen als een van de belangrijke bronnen van CO2- en stikstofuitstoot. Om de klimaatdoelstellingen te halen zou de veestapel moeten halveren. Dat betekent minder klanten voor veevoeders. In België, en vooral in Nederland, woedt een hevig debat om de stikstofniveaus naar beneden te krijgen. Op sommige plaatsen komt protest tegen de geurhinder van het bedrijf.

De rundveehouders kochten dit jaar minder mengvoer omdat deze zomer meer gras groeide dan in de afgelopen zomers. De varkenshouders hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Eind 2020 voerde China een invoerverbod in op Duits varkensvlees vanwege de zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest. Een groot deel van dat vlees komt hier op de markt. Daardoor kampt Noordwest-Europa met een overaanbod aan varkensvlees. Dat leidt tot extreem lage prijzen, waardoor varkensboeren nauwelijks nog winst maken.

De toekomst oogt niet rooskleurig. Mensen krijgen het advies minder vlees te eten. Dat is geen goed nieuws voor ForFarmers.

In België kweken boeren uit eigen beweging minder dieren op. In Nederland daalde de varkensstapel door de uitkoopregeling van de overheid. Die werd ingevoerd om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Door de vermindering van de varkensaantallen verkoopt ForFarmers minder veevoer. Zeer recent is in Nederland weer vogelgriep vastgesteld en werd opnieuw een landelijke ophokplicht ingevoerd.

Plofkippen

De verkoop van veevoeder aan de pluimveehouders steeg wel. De afgelopen maanden stegen de prijzen van melk, eieren en vleeskuikens in West-Europa. ForFarmers slaagde er in dat segment wel in om de hogere grondstoffenprijzen en een deel van de gestegen energiekosten door te rekenen. Maar ook daar is onheil op komst. Verschillende supermarkten hebben al aangegeven dat ze vanaf 2026 plofkippen uit hun schappen weren. Dat betekent dat boeren in meer ruimte moeten voorzien in hun stallen en dat er minder kippen overblijven.

Gelukkig is ForFarmers een heel gezond bedrijf met een gezonde balans: bijna geen schulden en een hoog eigen vermogen. De enige manier om te groeien is uitbreiden buiten Europa, zeggen analisten, boeren helpen met advies om koeien bijvoorbeeld meer melk te doen geven, en 'stikstofarm' veevoer verkopen. De grootste concurrenten, De Heus en Agrifirm, zitten in Azië. Dat is met zijn groeiende bevolking die meer vlees wil een veel aantrekkelijker markt.

Om een idee te geven: Vlaanderen telde vorig jaar 1,27 miljoen runderen, 5,8 miljoen varkens en 45,6 miljoen stuks pluimvee.