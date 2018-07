Dure silicone speelt Soudal parten

De schaarste van PU-isolatieschuim is amper voorbij of silicone is bezig aan een dolle prijzenrit. Een kransje producenten houdt het aanbod kunstmatig laag, zegt Soudal, de Belgische wereldspeler in siliconenkitten die zijn winst ziet dalen.

In anderhalf jaar tijd is de prijs van de basisgrondstof voor silicone met 120 procent gestegen. ‘Dat heeft onze bedrijfswinst met ruim 40 miljoen euro gedrukt’, vertelt Dirk Coorevits, CEO van Soudal. De producent van lijmen, PU-schuim en siliconekits zag zijn bedrijfswinst daardoor vorig jaar zakken van 48 miljoen naar 44 miljoen euro.

De oorzaak is vooral de kunstmatige schaarste gecreëerd door een handvol producenten. Wereldwijd heb je maar vier grote spelers: het Duitse Wacker Chemie, de Amerikanen Dow Corning en Momentive en het Japanse Shinetsu.

‘Daarnaast zie je in China een dubbele beweging’, zegt Coorevits. ‘Onder druk van de strengere Chinese milieunormen moesten enkele producenten de deuren sluiten. Enkele andere zijn dan weer in volle opmars, maar ze voldoen nog niet aan de Europese REACH-normen voor chemische stoffen.’

De chemiemastodonten hebben de voorbije jaren nagelaten te investeren in nieuwe capaciteit, klinkt het verwijtend. Meer nog: enkele jaren geleden heeft Momentive, toen het nog in handen was van General Electric, zijn fabriek in het Duitse Leverkusen gesloten. Gevolg: 50.000 ton minder productie. ‘Je kan het vergelijken met de OPEC, het kartel van olieproducerende landen dat de olieprijs opdrijft door de productie te verminderen. Alleen heb je hier nog minder spelers’, stelt Vic Swerts, de stichter en voorzitter van Soudal.

Tegelijk neemt ook de vraag naar silicone toe. Niet alleen wordt het spul in de bouw gebruikt om ramen en deuren af te kitten, maar ook in cosmetische crèmes, voor mallen voor gebitprotheses, voor ooglenzen of waterdichting van dekzeilen. Grote spelers zoals Unilever en L’Oréal zijn bereid meer te betalen dan wij kunnen.’ Gevolg: de prijzen swingen de pan uit. ‘De producenten profiteren van de situatie om hun marges te verhogen.’

Verkoop siliconekits slabakt

Profiel Soudal Turnhoutse producent van lijmen, PU-schuim en silicone, 51 jaar geleden opgericht door Vic Swerts .

lijmen, PU-schuim en silicone, 51 jaar geleden opgericht door Dirk Coorevits is CEO.

Omzet groeide in 2017 naar 755 miljoen euro (+12,7%).

Nettowinst : 26 miljoen.

2.800 werknemers .

Telt 19 fabrieken en verkoopt in 65 landen.

Investeerde vorig jaar 90 miljoen euro in overnames en organische groei. Dit jaar zit er 58 miljoen euro in de investeringskas . Een nieuwe fabriek in Rusland zal 14 mil joen euro kosten.

Het tekort is zo groot dat ook de verkoop eronder lijdt. Soudal verkocht vorig jaar 5 procent minder siliconekits - het product is goed voor een derde van de omzet - terwijl dat naar eigen zeggen makkelijk 5 procent meer had kunnen zijn.

Het einde van de siliconenhausse is niet in zicht. ‘We vermoeden dat de prijzen nog wel anderhalf jaar blijven stijgen. De producenten beslissen nu pas productiecapaciteit bij te bouwen. Maar als ze bouwen is het meteen een heel grote fabriek. En dan zullen de prijzen fors dalen.’

Zelf de grondstof gaan produceren is geen optie, want dat zou voor miljarden aan investeringen vergen. ‘Ik ken de eigenaar van Wacker redelijk goed’, vertelt Swerts. ‘Vijftig jaar geleden leerde ik vader Peter-Alexander Wacker kennen in een Zwitserse sauna, waar hij mij als afnemer afsnoepte van Bayer, toen nog een belangrijke producent. Vandaag worden we daar nog steeds met open armen ontvangen en ik ga wel eens een balletje slaan met hem. Maar daarmee krijg je bij zo’n multinational de prijs niet omlaag.’