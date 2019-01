Duurdere prijs Antwerpse diamant compenseert lagere verkoop

De verkoop zakte bijna 4 procent, maar de exportprijs piekte.

In 2018 werd in Antwerpen 224,7 miljoen karaat diamant verhandeld, 3,9 procent minder dan in 2017. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de koepelorganisatie AWDC.

De gemiddelde exportprijs voor geslepen diamant staat wel het hoogst in tien jaar, waardoor de totale handelswaarde stabiel bleef op zowat 46 miljard dollar (40,5 miljard euro).

Geslepen

Het AWDC meldt dat vooral geslepen diamant het in 2018 zeer goed deed. De gemiddelde prijs per karaat steeg 5 procent, tot 2.392 dollar (2.105 euro) per karaat.

'In de afgelopen tien jaar stond die prijs nooit eerder zo hoog. Dit was goed nieuws voor de diamantairs, die hiermee de kloof zagen dichten tussen de prijs die zij moesten betalen voor de aankoop en het slijpen van ruwe diamant en de prijs die ze kregen voor de verkoop van geslepen diamant.'