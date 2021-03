Egypte eet winst Titan Cement op

De Griekse producent van bouwmaterialen Titan Cement International presteerde in het coronajaar 2020 operationeel iets beter dan verwacht, maar een zware afboeking op de Egyptische activiteiten deed de nettowinst verschrompelen.

Titan Cement noteert pas sinds 2019 op Euronext Brussel, maar de wortels van het bedrijf gaan terug tot 1902, toen de eerste Griekse cementfabriek verrees. Sinds de jaren 1980 kijkt Titan ook over de grenzen heen. Vandaag telt het 14 cementfabrieken, onder meer in de VS, Brazilië, Turkije, Bulgarije en Egypte.