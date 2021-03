Ekopak combineert beursnotering met focus op duurzaamheid

De waterbehandelingsgroep Ekopak noteert vanaf donderdag op de beurs. Kleine beleggers kunnen pas dan instappen. Topman Pieter Loose wil met zijn bedrijf volop bijdragen aan een duurzaam watergebruik.

Loose bezit momenteel 51 procent van Ekopak, de ondernemer Marc Coucke heeft via zijn vehikel Alychlo 49 procent. Ekopak wil bij zijn beursgang minstens 50 miljoen euro ophalen. Dat geld zal vooral dienen om de activiteit 'water as a service' (WaaS) verder uit te rollen. Het concept doet denken aan digitale diensten waarbij gebruikers via een eenvoudig abonnement toegang hebben tot software die ergens in de cloud draait. Maar dat beeld gaat niet helemaal op. In het geval van Ekopak komt er heel wat maatwerk bij kijken.

Bedrijven kunnen hun water leasen bij de dochter Waas van Ekopak. Ze betalen dan per kubieke meter een prijs die afhangt van de waterbron en de intensiteit van de behandeling van het water. Ekopak ontwerpt, bouwt, onderhoudt en financiert de installatie voor de klant. Ingenieurs van de internetafdeling Onderzoek en Ontwikkeling nemen elk project afzonderlijk onder de loep.

Onze strategische waterreserves pompen we leeg en we vullen ze niet aan. Dat stoort me enorm. Pieter Loose CEO Ekopak

Ekopak zegt in de voedingssector een jarenlange ervaring te hebben. Onder meer via omgekeerde osmose, ook 'hyperfiltratie' genoemd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een halfdoorlatend membraan, wordt water geschikt gemaakt voor brouwerijen en andere bedrijven.

In de medische sector gelden strikte richtlijnen voor het desinfecteren van water en moet er een voortdurende kwaliteitsbewaking zijn. In de textielnijverheid wordt water op punt gesteld voor de productie en veredeling, maar ook voor het spoelen en reinigen van textiel. In de industrie levert het bedrijf onder meer ketel- en koelwater. Door het gebruik van water als koelmiddel zijn industriële koelsystemen gevoelig aan corrosie en afzettingen, wat een grote verliespost kan zijn.

De essentie Ekopak noteert vanaf donderdag op de beurs van Brussel.

Het bedrijf legt zich toe op waterbehandeling.

CEO Pieter Loose legt de klemtoon op duurzaamheid.

Ekopak biedt bedrijven Water as a Service (WaaS) aan.

Voor de desinfectie van water, belangrijk voor het bestrijden van de legionellabacterie, worden niet alleen chemische methodes gebruikt met bijvoorbeeld chloordioxide en waterstofperoxide, maar worden ook mechanische oplossingen aangewend met uv-stralen, ultra- en nanofiltratie.

Duurzaamheid

Loose nam het bedrijf in 2013 over van zijn schoonvader. Hij focuste op duurzaam watergebruik. ‘Grondwater is zuiver en goedkoop, maar we geven geen enkele waarde aan de strategische reserve die het is’, zei hij vorig jaar. ‘We blijven het grondwater oppompen, terwijl we het beschikbare water naar zee laten stromen. Onze strategische reserves pompen we leeg en we vullen ze niet aan. Dat stoort me enorm.’

Het recycleren en herwaarderen van water speelt een cruciale rol in de circulaire economie van de toekomst. Persbericht Ekopak

De LinkedIn-feed van Loose bulkt van de berichten over projecten waarbij water wordt gerecycleerd, zoals het farmabedrijf Takeda dat in Lessines 90 procent van zijn water gaat hergebruiken. Loose legde naar aanleiding van de World Water Day op 22 maart uit dat daarbij geen chemische producten worden gebruikt. Het water wordt door membranen geperst.

Ook naar aanleiding van die World Water Day maakte Ekopak bekend dat het samen met dochter Waas de organisatie Water.org steunt voor de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden. 'Kostbaar drinkwater wordt steeds schaarser. Het recycleren en herwaarderen van dat kostbare goed speelt een cruciale rol in de circulaire economie van de toekomst', aldus het persbericht.