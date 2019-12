Ellen Joncheere moet diamantkeurder uit slop halen

Het Antwerpse bedrijf HRD keurt wereldwijd diamanten, maar verdient er geen cent mee. Een zoveelste nieuwe CEO moet het bedrijf uit het slop halen. De kandidaat-overnemers vallen compleet uit de lucht.

‘HRD Antwerp verdient beter’, zucht een bron, terwijl ze vertelt over de zoveelste CEO-wissel van het Antwerpse bedrijf dat in de hele wereld diamanten keurt en certificaten aflevert. Daar verdient het al enkele jaren geen geld mee. Het nettoverlies bedroeg 4,3 miljoen euro in het boekjaar 2018. Tien jaar geleden keurde HRD 10 procent van alle diamanten ter wereld, vandaag staat het marktaandeel onder 3 procent.

Niet alleen die elementen geven aan dat het bedrijf in een crisis zit. De voorbije jaren waren er meerdere ontslagrondes en werd de voltallige raad van bestuur de laan uitgestuurd. Het diamantbedrijf AWDC, de eigenaar van HRD, wil zijn keuringsdochter verkopen, maar de verkoop wordt - opnieuw - tijdelijk stopgezet.

Kerstwensen

Dat moesten de kandidaat-kopers lezen in de krant. ‘Ik heb begin december een bod gedaan. Nadien kreeg ik - behalve kerstwensen - geen feedback’, zegt Peter Meeus. Net als de ondernemers Serge Couvreur en sectorgenoot Sarine Technologies is hij kandidaat-overnemer. Achter de schermen loopt wel meer mis bij HRD en het moederbedrijf AWDC. Onderneemster Martine Reynaers valt uit de lucht als we haar vertellen dat ze tussen mei en begin deze maand officieel HRD-bestuurder was.

Dat Ellen Joncheere eergisteren is aangesteld als de nieuwe CEO van HRD, vernam Meeus ook via de media. ‘Het is ongebruikelijk dat een nieuwe CEO wordt aangesteld tijdens een overnameprocedure’, zegt hij. ‘Bovendien is het bedenkelijk dat ze geen enkele ervaring heeft in de sector, die toch erg complex is. Precies het gebrek aan ervaring van de managers in de voorbije jaren verklaart waarom het zo slecht gaat met het bedrijf.’

Voor Joncheere is dat geen probleem. ‘Ik ga graag aan de slag bij bedrijven buiten mijn comfortzone. Bovendien heb ik vaker nieuwe strategieën uitgetekend voor bedrijven in sectoren die sterk veranderen. Dat zal ik ook doen bij HRD, dat de jongste jaren nieuwe concurrenten heeft gekregen.’

Bij meerdere bronnen valt te horen dat Joncheere maar even blijft, hoogstens enkele maanden. Maar ze ontkent dat. ‘Ik blijf minstens drie jaar en zal een nieuwe strategie uittekenen.’

Ook zal ze samen met de raad van bestuur bekijken of het bedrijf verkocht wordt. ‘De procedure is voorlopig stopgezet omdat geen van de drie kandidaat-kopers aan de vereisten voldeed. Een overname is nu dus niet aan de orde.’ Bronnen rond eigenaar AWDC zeggen dat van een stopzetting van de verkoopprocedure geen sprake is. Het gaat alleen om uitstel. HRD zal worden verkocht, klinkt het.

Concurrenten

Jaarlijks levert HRD 126.000 certificaten af voor diamanten, evenveel als in de hoogdagen begin deze eeuw. Maar intussen kende de diamantsector een explosieve groei. Vooral in China stonden concurrenten op. Uitdagers van het Antwerpse bedrijf trokken naar daar. Zoals IGI, dat de financiële en strategische steun kreeg het Chinese conglomeraat Fosun. IGI en Fosun waren begin vorige maand ook in de running voor een overname van HRD.

Dat de sector het in de hele wereld moeilijk heeft, helpt de Antwerpenaren niet. Er is sprake van overproductie, waardoor de marges onder druk komen. ’s Werelds grootste diamantverdeler De Beers zag zijn verkoop vorig jaar met de helft dalen.

Toch blijft Meeus kandidaat-overnemer. ‘Voor mij loopt het verkoopproces nog steeds. Bovendien is HRD internationaal nog altijd een bekend merk. Met het juiste management en de juiste marketing kan het opnieuw een topspeler worden in de wereld.’