Etienne Schouppe (CD&V) duikt op bij Nyrstar

Etienne Schouppe (77) en enkele zakenpartners hebben 7,8 procent van de stemrechten in Nyrstar in handen gekregen. Dat blijkt donderdagavond uit een transparantiemelding.

Uitrookbod

In januari had de groep rond Vansanten al een belang van 5 procent in Nyrstar opgebouwd. Op die manier willen ze een uitrookbod door Trafigura vermijden. Vansanten nam daarvoor onder meer Michel Vermaerke, de voormalige CEO van de bankenkoepel Febelfin, in de arm.